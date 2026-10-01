我是廣告 請繼續往下閱讀

國籍航空國際線客運燃油附加費連3月調漲！民航局今（1）日指出，由於航空燃油價格近期上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自本月7日起調漲；短程航線調漲為37.5美元（約1198元），長程航線調漲為97.5美元（約3115元台幣）。國籍航空公司客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準；「未達40美元」為不收費的第1級距，「40美元—未滿50美元」為開始收費的第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。民航局表示，依據中油今日公告的國際航線航空燃油價格，由每桶156.79元調漲為177.89美元（自第13級距調整為第15級距），國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費短程航線由32.5美元調漲為37.5美元，長程航線84.5美元調漲為97.5美元，本月7日起生效。