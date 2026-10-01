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▲劉樂妍轉發央視新聞國慶接力文，寫下「祝祖國繁榮昌盛，國泰民安」。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

今（1）日是中國十一國慶，也是中共建政77週年，中國官媒央視新聞照例在微博發起「一人一句祝福祖國母親」轉發接力，每年這類官媒國慶貼文，都會吸引不少赴陸發展的台灣藝人轉發。長年表態親中的黃安、劉樂妍也不落人後，其中黃安更早在9月30日就搶先所有台灣藝人發文，堪稱開出第一槍。黃安長年在微博高調表態「愛中國」立場，這次中國國慶也相當積極。他在9月30日便提前於微博發出影片，寫下「熱烈慶祝祖國生日快樂！」影片中則使用滿版紅色國慶特效，畫面寫著「歡度國慶」、「1949～2026」、「熱烈慶祝中華人民共和國成立77周年」等字樣。更吸睛的是，黃安本人出現在影片中時，脖子上還繫著鮮紅色紅領巾，整體畫面相當「根正苗紅」。貼文曝光後，不少微博網友也留言響應祝福，影片觀看數已破3萬。另一位長年定居中國的劉樂妍，也在今天跟進轉發央視新聞的國慶接力文。她寫下：「祝祖國繁榮昌盛，國泰民安」，並附上2顆紅心，搭配央視新聞原文「一人一句祝福祖國母親」、「中華人民共和國成立77周年」、「祝新中國生日快樂」等標籤。劉樂妍過去多次在微博對中國時事、兩岸議題發表看法，也常在重大節日表態。這次轉發央視國慶貼文，也延續她一貫的鮮明立場。每逢10月1日中國國慶，央視新聞、人民日報等中國官媒幾乎都會在微博發起祝福接力活動，呼籲網友轉發貼文並留下祝福。由於近年不少台灣藝人赴陸發展，因此哪些人會在微博轉發、寫下祝福，也常成為兩岸網友關注焦點。今年央視新聞以「一人一句祝福祖國母親」為主題，貼文內容寫道：「一起傳遞祝福，祝偉大祖國山河錦繡、國泰民安！家國同行，共赴新程！」回顧去年中共建政76週年時，也有大批赴陸發展的台灣藝人集體轉發《央視新聞》及《人民日報》相關貼文。當時吳慷仁轉發並寫下「惟願山河錦繡，國泰民安」，王力宏則寫道：「遊天地尋龍鱗，龍的血脈蔚然成林！祝新中國生日快樂，繁榮昌盛。」此外陳志朋、歐陽娣娣去年也在當天清晨率先轉發，其他包括侯佩岑、伊能靜、吳奇隆、楊宗緯、林瑞陽與張庭夫妻、劉畊宏、田麗、陳立農、顏人中等人，也都曾被點名轉發國慶祝福貼文。如今今年國慶到來，外界也持續關注是否會有更多台灣藝人陸續跟進表態。