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上櫃電子通路商巨虹因現增案破局，上週宣布轉辦理私募，但9月30日公告，私募案未能在繳款期間內收足，導致原本擬間接收購百略醫學的3000萬美元、約新台幣9.54億元訂金，將被賣方沒收。櫃買中心認為，此事對股東權益影響甚鉅，宣布自明（2）日起變更交易方式，打入全額交割股，消息一出，巨虹今日開盤再跌停鎖死， 股價下探24.2元。巨虹昨日發布重訊指出，今（115）年第1次私募普通股現金增資案，未能於繳款期間內收足股款，董事會9月23日決議現增私募普通股的股款繳納期間至9月30日，因未能於繳款期間內收足，故私募案失效。由於子公司宏康公司與賣方Midas所簽訂的股權買賣契約，所約定的最終交易日為9月30日，惟相關交易條件未能成就，依該契約約定，賣方得沒收宏康公司已支付的訂金美金3000萬元，作為終止交易的相關費用。巨虹表示，若於相關條件成立，且買方已存在現時義務、經濟利益流出已達很可能發生並能可靠衡量時，公司第3季財務報表可能須認列相關損失，惟實際認列金額及認列時點，仍應依適用的會計準則及簽證會計師核閱結果辦理。另外，巨虹這次私募案未能依計畫完成，並與上述損失認列等因素，將影響今年第3季財務報表的股東權益，可能導致期末淨值為負數及終止櫃檯買賣，最終仍應適用的會計準則及簽證會計師核閱結果而定。不過，櫃買中心昨日深夜隨即公告，巨虹公司因Midas股權交易案交易條件未能成就，依契約約定，賣方得沒收子公司宏康控股公司已支付的訂金美金3000萬元，該公司原擬透過私募籌措資金，因繳款不足未能依計畫完成，巨虹於9月30日召開重大訊息說明記者會，但未能釐清相關損失對該公司今年第3季財務報告影響。櫃買中心考量巨虹今年第2季財務報告淨值為5.09億元，上述事情對股東權益影響甚鉅，櫃買中心依規定公告，10月2日起證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣。回顧巨虹近期股價走勢，今年8月12日一度衝上55.9元高點，隨後一路走跌，籌資計畫也出現變化，公司原規劃發行1億524萬股、每股45.6元，預計募資逾10.52億元，但隨著股價跌破現增價格，最終於9月23日決定撤銷現金增資案，股價今日開盤再跌停鎖死，下探24.2元。