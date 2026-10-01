杜拜航空一架從杜拜飛往特拉維夫的客機，9月30日驚傳駕駛艙暴力事件，副機長涉嫌持刀攻擊機長，客機一度急遽下降，乘客與機組人員衝進駕駛艙制伏攻擊者，最後由機上其他飛行員接手操控，緊急降落沙烏地阿拉伯塔布克。
這起事件引發以色列高度關注。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）事後在接受美媒《CNN》訪問時形容，機上人員的行動阻止了一場原本可能發生的「911災難」。
納坦雅胡同時表示，目前仍無法確定副機長的真正動機，但強調這次是由「正義的一方」取得勝利。
納坦雅胡稱阻止「911災難」 川普也談起事件
納坦雅胡也透露，自己已與美國總統川普（Donald Trump）通話，談到這起事件、乘客有多麼英勇。
根據《耶路撒冷郵報》報導，川普稍後也在白宮證實，納坦雅胡和其他人向他說明了事件經過，稱讚遭到攻擊的機長是位英雄，因為他在受傷後仍設法打開駕駛艙門，讓其他人能夠進入制伏攻擊者。
川普也轉述一個相當戲劇性的細節，稱有1名以色列乘客是水管工，沒有駕駛客機的經驗，卻在飛機急遽下降時，協助控制飛機，因為他平常會觀看有關空難的紀錄片，學到了一些關於飛行的基本知識。
不過，川普自己也特別表示，他只是聽到這個說法，並不知道是否真的如此。至於涉嫌劫機的副機長，川普則說，對方可能是恐怖分子，也可能只是精神失常的瘋子，目前仍有待調查。
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納坦雅胡同時表示，目前仍無法確定副機長的真正動機，但強調這次是由「正義的一方」取得勝利。
納坦雅胡也透露，自己已與美國總統川普（Donald Trump）通話，談到這起事件、乘客有多麼英勇。
根據《耶路撒冷郵報》報導，川普稍後也在白宮證實，納坦雅胡和其他人向他說明了事件經過，稱讚遭到攻擊的機長是位英雄，因為他在受傷後仍設法打開駕駛艙門，讓其他人能夠進入制伏攻擊者。
川普也轉述一個相當戲劇性的細節，稱有1名以色列乘客是水管工，沒有駕駛客機的經驗，卻在飛機急遽下降時，協助控制飛機，因為他平常會觀看有關空難的紀錄片，學到了一些關於飛行的基本知識。
不過，川普自己也特別表示，他只是聽到這個說法，並不知道是否真的如此。至於涉嫌劫機的副機長，川普則說，對方可能是恐怖分子，也可能只是精神失常的瘋子，目前仍有待調查。