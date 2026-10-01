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民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會將於10月4日登場，不過日前卻被民眾黨台北市議員參選人許甫踢爆一份5300人動員令，嘲諷外界所稱的「自然洋流」根本是「人工造浪池」；民進黨北市黨部主委吳沛憶證實確有這份公文，但強調只是「廣發周知」。對此，許甫再揪出其中疑點狠酸，江湖一點訣，說破就不值錢。許甫今（1）日再度發文，如果這份公文真如吳沛憶所說是「廣發周知」，為何先前在民進黨、沈伯洋陣營各大平台、社群或新聞報導中都沒有看到？他認為，從文件內容來看，更像是發給立委、議員、里長、執委等黨公職，再由相關人員負責尋找支持者參加。許甫也特別追問，這份文件為何會透過「很old school的傳真」，輾轉出現在非民進黨公職的傳真機上，甚至反問究竟是「動員動到昏頭轉向」，還是遭到「內部衝康」？他強調，自己最初只是提出「撿到造流公文」的說法，並未對黨部動員本身做價值判斷，真正想問的是，既然沈伯洋競總活動網路聲量如此高，為何仍同步進行傳統組織動員。「總之，這張公文絕對不是吳沛憶主委想輕描淡寫偷換概念的公開訊息。」不過，許甫予以尊重，同時呼籲青鳥們不要再不分青紅皂白亂罵人造謠了，難道吳沛憶跟民進黨台北市黨部不是在造浪，而是在造謠嗎？還是鳥鳥們的狀態就像佛印與蘇東坡的故事，「心中有什麼，看到是什麼」，江湖一點訣，說破就不值錢。