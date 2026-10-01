搭長途飛機沒有網路你都在幹嘛？近日有網友分享，趁長途飛行時間剛好又沒網路來整理手機相簿，結果一口氣刪掉1萬9630張照片跟影片，整整清出超過31G的手機儲存空間，讓不少用戶瘋狂朝聖。不過也有人發現刪除大量照片之後，手機容量卻沒有改變，這才知道刪完照片一定要記得到「最近刪除」相簿，否則等於白刪除了！
搭飛機沒有網路要怎麼辦？幫手機清出31GB空間超打發時間
有網友在社群平台「Threads」貼文指出，最近從香港搭飛機前往義大利米蘭，趁著長達12小時的飛行時間，順便整理手機相簿，結果最後刪掉1萬9630張照片、影片，手機瞬間清出31.37GB的儲存空間。
貼文曝光後，吸引超過6萬人朝聖狂讚「這就是我一直想做的事，收藏從未停止，行動從未開始」、「我之前嘗試過，只刪了500張就睡著了」、「這是真的很好在飛機上打發時間！刪完才發現根本不需要買512GB......」、「每次坐飛機都有打算要刪，結果都莫名其妙就抵達目的地了」、「我每次都知道要刪要刪，結果都沒有刪到，你真的是神人」。
手機刪除照片影片別忘記「再清空」！實測澎湖旅行就能清出5G
《NOWNEWS》記者上個月才剛去澎湖旅行搭飛機時就做這件事情，看到貼文有種同道中人感覺，雖然台北到澎湖起飛降落只要50分鐘，記者當時只針對影片刪除，由於現在iPhone太多錄影檔案都超級大，短短不到一小時，記者的手機就多出5G的儲存空間，就算不是長途，飛日韓地區2小時多也是綽綽有餘，打發時間又幫手機增加容量，不知道要在飛機上幹嘛的民眾真的可以試試看。
不過要特別注意的小細節，就是如果你刪除照片之後，最後一步驟要記得到「最近刪除」裡面清空所有檔案，這樣才能夠真正的釋出儲存空間。全球知名「黑蘋果」技術討論網「InsanelyMac」就曾經提過，刪除照片並不是最後一步，當你從圖庫中移除照片時，它們會移到最近刪除相簿，除非你手動清除，否則會在那裡保留最多30天，在這段期間，這些照片仍然佔用本機儲存空間，所以你不會在儲存空間數字上看到明顯變化。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出，最近從香港搭飛機前往義大利米蘭，趁著長達12小時的飛行時間，順便整理手機相簿，結果最後刪掉1萬9630張照片、影片，手機瞬間清出31.37GB的儲存空間。
貼文曝光後，吸引超過6萬人朝聖狂讚「這就是我一直想做的事，收藏從未停止，行動從未開始」、「我之前嘗試過，只刪了500張就睡著了」、「這是真的很好在飛機上打發時間！刪完才發現根本不需要買512GB......」、「每次坐飛機都有打算要刪，結果都莫名其妙就抵達目的地了」、「我每次都知道要刪要刪，結果都沒有刪到，你真的是神人」。
《NOWNEWS》記者上個月才剛去澎湖旅行搭飛機時就做這件事情，看到貼文有種同道中人感覺，雖然台北到澎湖起飛降落只要50分鐘，記者當時只針對影片刪除，由於現在iPhone太多錄影檔案都超級大，短短不到一小時，記者的手機就多出5G的儲存空間，就算不是長途，飛日韓地區2小時多也是綽綽有餘，打發時間又幫手機增加容量，不知道要在飛機上幹嘛的民眾真的可以試試看。
不過要特別注意的小細節，就是如果你刪除照片之後，最後一步驟要記得到「最近刪除」裡面清空所有檔案，這樣才能夠真正的釋出儲存空間。全球知名「黑蘋果」技術討論網「InsanelyMac」就曾經提過，刪除照片並不是最後一步，當你從圖庫中移除照片時，它們會移到最近刪除相簿，除非你手動清除，否則會在那裡保留最多30天，在這段期間，這些照片仍然佔用本機儲存空間，所以你不會在儲存空間數字上看到明顯變化。