我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽，紐約洋基與波士頓紅襪的世仇「基襪大戰」第2戰於今（1）日在洋基球場點燃戰火。洋基隊靠著貝林傑（Cody Bellinger）一發奠定勝基的3分砲，單場狂灌4分打點，以及先發投手弗里德（Max Fried）6局失1分的優質先發，最終以9：2痛擊紅襪。洋基以系列賽2連勝之姿強勢晉級分區系列賽，紅襪則宣告今年賽季提前結束。兩隊前3局僵持不下，直到4局下半，洋基隊首名打者賈西亞（Luis Garcia Jr.）面對紅襪先發投手葛雷（Sonny Gray），一棒將球掃向右外野看台，以陽春砲打破鴨蛋。5局下，貝林傑在得點圈有人時擊出適時安打，幫助洋基擴大至2：0領先。紅襪在6局上靠著康崔拉斯（William Contreras）的陽春砲追回1分，將比數逼近至1：2。然而，洋基打線在6局下立刻展開猛烈反撲，單局灌進6分大局徹底擊潰紅襪牛棚。先是倫巴德（George Lombard Jr.）擊出中外野平飛安打帶有1分打點，接著威爾斯（Austin Wells）與麥克馬洪（Ryan McMahon）分別以高飛犧牲打及內野滾地球建功；在兩出局一、二壘有人時，貝林傑大棒一揮，轟出一發右外野方向的3分全壘打，將比分瞬間拉開至8：1，也提前宣告比賽失去懸念。洋基先發投手弗里德表現出色，主投6局僅被敲出3支安打（包含1發全壘打），送出6次三振，僅失1分拿下勝投。後援投手群雖在第7局被紅襪蘇賈德（Nick Sogard）敲出陽春砲失掉1分，但隨即穩住陣腳，成功守住巨大領先優勢。洋基隊以直落二橫掃世仇紅襪，成功闖過外卡系列賽。他們接下來將在分區系列賽中，迎戰同屬美聯東區的冠軍隊伍坦帕灣光芒，爭奪晉級美聯冠軍戰的門票。而效力於紅襪隊的日籍強打吉田正尚，雖然本場比賽並未出賽，但也隨著球隊遭到淘汰，正式結束今年賽季。