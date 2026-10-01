IKEA 首度攜手 XBOX 推出全新「YXSTABY」電競家具系列！將控制器元素融入家居，打造放大版搖桿椅凳、十字鍵靠枕等 13 款美型新品，售價 69 元起。此外，HOLA 和樂家居週年慶同步開跑，祭出小宅縮時廚具與滿額回饋優惠。《NOWNEWS今日新聞》為您一次整理最新居家購物懶人包！
🟡控制器放大變家具！搖桿椅凳與十字鍵靠枕
熟悉的 XBOX 控制器被放大搬進居家空間！YXSTABY 系列以經典控制器為靈感，直接將 3D 設計檔的拇指搖桿放大成能坐的「搖桿造型椅凳」（1,499元），保留止滑紋理且能隨身體微傾；「十字鍵造型靠枕」（399元）把 D-pad 轉化為柔軟靠枕；不鏽鋼「遊戲控制器收納淺盤」（399元）立體切面質感優雅；滿版電玩迷宮圖案的「GÖTEHULT 購物袋」（69元）則將遊戲元素延伸至日常外出。
🟡靈活推著走到處玩！移動電視架與邊桌登場
針對隨時開玩的空間需求，YXSTABY 系列推出極具靈活性的大型家具。「YXSTABY 電競躺椅」（2,999元）採簡約米色外型，跳脫電競設備強烈科技感，底部設有收納袋可放置耳機與手把；附輪腳的「活動邊桌」（3,999元）設有滑門與充電線材整理空間，方便隨處移動；「移動式電視架」（2,999元）背面附掛鉤與層板，讓電視不必固定於單一牆面，遊戲結束後即可迅速歸位。
🟡極簡收納與電競螢幕架！打造專屬遊戲基地
小坪數也能打造俐落遊戲區！「YXSTABY 筆記型電腦架附收納盒」（799元）將上蓋支架與內部配件收納合一；「電競螢幕架」（999元）可抬高視線並收納雙螢幕配備，預留插座與耳機專屬架；「遊戲控制器展示盒」（699元）採鏡面背板設計，黑白兩色可多角度展現心愛手把或公仔，讓裝備成為居家裝飾的一部分。
🟡精選十款商品價格！最便宜銅板價69元
1. GÖTEHULT 購物袋（45x18x45公分）：$69
2. YXSTABY 十字鍵造型靠枕（綠色）：$399
3. YXSTABY 遊戲控制器收納淺盤：$399
4. YXSTABY 遊戲控制器展示盒（黑/白）：$699
5. YXSTABY 筆記型電腦架附收納盒（白色）：$799
6. YXSTABY 電競螢幕架（白色）：$999
7. YXSTABY 搖桿造型椅凳（綠色）：$1,499
8. YXSTABY 電競躺椅（米色）：$2,999
9. YXSTABY 移動式電視架（白色）：$2,999
10. YXSTABY 活動邊桌（橡木/灰色）：$3,999
🟡同場加映HOLA週年慶！小宅神器與滿額回饋
搶攻秋季小宅居家商機，HOLA 和樂家居即日起至 10 月 14 日同步盛大展開週年慶活動，主打「小宅省力指南」，推出微波神器料理盒（特價 2 件 899 元）、輕量陶瓷不沾煎炒鍋（749元起）及伊登快組鐵層架（1,790元起）等無火縮時廚務神器；熱銷沙發與 Like-it 收納全系列均享 85 折起，搭配天絲涼被 999 元等週週排隊爆品，以及實體門市滿 3,000 送 300、官網滿 3,000 現折 300 等滿額回饋，讓租屋與小坪數族群能用少少預算提升整家質感與生活機能。
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熟悉的 XBOX 控制器被放大搬進居家空間！YXSTABY 系列以經典控制器為靈感，直接將 3D 設計檔的拇指搖桿放大成能坐的「搖桿造型椅凳」（1,499元），保留止滑紋理且能隨身體微傾；「十字鍵造型靠枕」（399元）把 D-pad 轉化為柔軟靠枕；不鏽鋼「遊戲控制器收納淺盤」（399元）立體切面質感優雅；滿版電玩迷宮圖案的「GÖTEHULT 購物袋」（69元）則將遊戲元素延伸至日常外出。
針對隨時開玩的空間需求，YXSTABY 系列推出極具靈活性的大型家具。「YXSTABY 電競躺椅」（2,999元）採簡約米色外型，跳脫電競設備強烈科技感，底部設有收納袋可放置耳機與手把；附輪腳的「活動邊桌」（3,999元）設有滑門與充電線材整理空間，方便隨處移動；「移動式電視架」（2,999元）背面附掛鉤與層板，讓電視不必固定於單一牆面，遊戲結束後即可迅速歸位。
小坪數也能打造俐落遊戲區！「YXSTABY 筆記型電腦架附收納盒」（799元）將上蓋支架與內部配件收納合一；「電競螢幕架」（999元）可抬高視線並收納雙螢幕配備，預留插座與耳機專屬架；「遊戲控制器展示盒」（699元）採鏡面背板設計，黑白兩色可多角度展現心愛手把或公仔，讓裝備成為居家裝飾的一部分。
1. GÖTEHULT 購物袋（45x18x45公分）：$69
2. YXSTABY 十字鍵造型靠枕（綠色）：$399
3. YXSTABY 遊戲控制器收納淺盤：$399
4. YXSTABY 遊戲控制器展示盒（黑/白）：$699
5. YXSTABY 筆記型電腦架附收納盒（白色）：$799
6. YXSTABY 電競螢幕架（白色）：$999
7. YXSTABY 搖桿造型椅凳（綠色）：$1,499
8. YXSTABY 電競躺椅（米色）：$2,999
9. YXSTABY 移動式電視架（白色）：$2,999
10. YXSTABY 活動邊桌（橡木/灰色）：$3,999
🟡同場加映HOLA週年慶！小宅神器與滿額回饋
搶攻秋季小宅居家商機，HOLA 和樂家居即日起至 10 月 14 日同步盛大展開週年慶活動，主打「小宅省力指南」，推出微波神器料理盒（特價 2 件 899 元）、輕量陶瓷不沾煎炒鍋（749元起）及伊登快組鐵層架（1,790元起）等無火縮時廚務神器；熱銷沙發與 Like-it 收納全系列均享 85 折起，搭配天絲涼被 999 元等週週排隊爆品，以及實體門市滿 3,000 送 300、官網滿 3,000 現折 300 等滿額回饋，讓租屋與小坪數族群能用少少預算提升整家質感與生活機能。