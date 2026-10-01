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引進AI自主打擊

政治與民權團體猛烈批評

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）9月30日於維吉尼亞州匡提科海軍陸戰隊基地（Marine Corps Base Quantico）發表演說，證實國防部已裁撤高達兩成的軍方高層領導，並嚴厲指責過往的軍中風氣。赫格塞斯強調，美軍將全面重拾「戰士精神」，同時宣布將成立自主戰爭司令部（Autonomous Warfare Command）以及打造「下一座偉大的美軍基地」。根據《BBC》報導，赫格塞斯在演說中重申，他將去年9月在匡提科批評軍中過度重視「覺醒文化」及軍紀鬆弛的演說視為「解放日」，並直言「那些無法配合改革的人，現在已經不在這裡工作了」。針對外界與媒體將此波人事變動形容為「大清洗」，赫格塞斯反駁說，「我稱之為問責，而且是遲到許久的問責，坦白說這只是最低標準」。演說中，赫格塞斯明確劃定美軍的排他標準，指出包含跨性別者、超重者以及留鬍鬚者均非美軍所需，並宣示「意識形態小丑已經出局，充滿雄性激素的愛國牛仔回來了。多元化從不是我們的優勢，團結一致才是」。除了人事震盪，赫格塞斯亦宣布多項重大國防建設計畫，包括成立自主戰爭司令部、旨在簡化機器人與無人機的採購流程，並全面導入人工智慧（AI）技術強化戰力。成立宗教事務局（Office of Religious Affairs），用於保護相關預算、爭取基礎設施並強化軍中宗教支持。打造全新美軍基地，赫格塞斯呼籲全美各州提出「最佳提案」爭取設廠與建基地，惟目前未透露預算來源與具體地點。美國國會研究處（CRS）今年5月的報告指出，高階將領過多可能導致人事成本高昂並拖慢決策效率。喬治華盛頓大學政治學教授唐斯（Alexander Downes）分析，現代美軍規模雖較1960年代縮減約一半，但將官數量僅減少約三成；不過，唐斯亦補充，縮減高層人數本身無所謂好壞，「關鍵在於動機以及改革後的實質功能」。赫格塞斯的革新舉措在華府引發強烈反彈。民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）公開批評赫格塞斯正在「肅清軍中頂尖且最具經驗的領袖」。此外，包含全國有色人種協進會（NAACP）與全國女性法律中心（NWLC）等民權團體指控赫格塞斯阻礙黑人與女性軍官的升遷；唐斯亦對赫格塞斯的過往紀錄表示疑慮，並直言赫格塞斯的人事調整幅度顯然比過往高層更大。對此，五角大樓先前發布聲明強調，國防部晉升制度絕不考慮膚色或性別，「能力至上」是唯一標準。當前，美軍高層的人事劇震與政策重塑，正值美以對伊朗戰爭邁入第七個月、軍備彈藥庫存面臨顯著消耗之際，赫格塞斯能否藉由這波改革重塑美軍戰力，正受到國際社會密切關注。