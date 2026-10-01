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蔣萬安悄改學歷 殷瑋稱游錫堃搞的

蔣萬安有感韓國瑜被黑 游錫堃：我被黑你心情如何？

台北市長蔣萬安日前學歷爭議延燒，被發現立法院網站學經歷，從SJD悄悄改為JD，對此台北市研考會主委殷瑋直言與立法院前院長游錫堃有關，是當時廠商翻譯錯誤。 蔣萬安昨日有感立法院長韓國瑜自嘲「全台被黑最慘」，對此游錫堃深夜發文狠酸「立院老同事游錫堃被黑，你的心情如何？」台北市長蔣萬安遭爆立法院學歷從SJD改為JD，但立法院學經歷等資料來源包括各屆立委選舉公報，且「逾當屆次資料不再開放修改」，質疑蔣萬安頁面為何能夠立即修改，台北市研考會主委殷瑋喊冤稱，從來沒有要偷天換日，一旁有人追問「是游錫堃搞的？」殷瑋則說，「講白了就是這樣」。對此游錫堃日前直呼自己躺著也中槍，可以問A答B，也可以問T答K，更可以問台北市政答中央政府，但請不要人家問學歷答問游錫堃，雖然同事一場，但是立法委員的學歷，立法院長真的管不到，「我已經躺著了！不要再對我開槍了吧！」而蔣萬安日前有感韓國瑜稱「全台被黑最慘」，游錫堃再度發文狠酸，「立院老同事游錫堃被黑，你的心情如何？」