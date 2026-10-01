我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴昨在社群平台發布新影片，是與民進黨台北市長參選人沈伯洋一同前往何立安博士的「怪獸訓練」上重量訓練課程；未料，這卻讓前總統蔡英文吃醋留言，「你不跟我去爬山，原來是跟沈伯洋去健身房」，掀起網友高度討論。對於未來是否邀請蕭美琴、蔡英文去爬山，沈伯洋今（1）日受訪時表示，當然沒有問題，未來會有許多合體計畫；蕭美琴則稱，他跟蔡英文有爬過兩次，但因為太忙了，希望以後還有機會。蕭美琴昨在社群發文表示，與沈伯洋一起去重量訓練課程，他自認是銀髮族，這些動作確實很適合長者訓練增加肌力，「Puma最近也很需要加強體力，辛苦了，加油」；未料，兩人合體後，蔡英文在底下留言「你不跟我去爬山，原來是跟沈伯洋去健身房」，吃醋意味濃厚，也掀起網友討論。蕭美琴、沈伯洋上午出席「第七屆台北國際照顧博覽會（Cares Expo Taipei 2026）開幕典禮暨城市照顧典範獎頒獎」。媒體關切兩人合影的影片，以及未來是否邀請蕭美琴、蔡英文一起爬山？沈伯洋笑稱，當然沒有問題，他們之後應該還是有蠻多合體，不管是跟蕭美琴，還是跟小英總統的一些合體計畫。沈伯洋說，昨天與蕭美琴的影片主要推廣與運動有關，尤其是年長者，他們特別針對年長者的安排做一些詢問，今天活動也與國際照護議題連接，希望年長者在這一座城市能得到照顧，也能多運動、有更多跟社區的連結」。蕭美琴受訪時則表示，爬山是很健康的運動，他跟蔡英文有爬過兩次，但因為太忙了，希望以後還有機會。另外，媒體也關切，昨天發燒的沈伯洋其身體狀況，是否有將行程跑完？沈伯洋回應，昨天最後還是把行程跑完，畢竟只剩50幾天、行程真的非常多，若要減少行程，行程可能會跑不完，「無論如何，還是有跑完，但有好好睡覺」。