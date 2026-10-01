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美國職棒大聯盟（MLB）外卡系列賽第二戰持續開打，芝加哥小熊隊背水一戰迎戰聖地牙哥教士隊。本季狂轟45轟、41盜並晉升「40-40俱樂部」的小熊開路先鋒「PCA」克勞-阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong），延續首戰槓上裁判的火爆情緒，今（1）日第1局首打席遭到三振後，立刻提出ABS挑戰卻失敗，離譜的落差讓球評直言：「心態真的急了。」PCA在外卡首戰才因兩度不滿「揮棒過半」判決而失控咆哮三壘審，甚至當場揮舞球棒實演比劃、爆粗口，雖然沒有被驅逐出場，但醜態讓許多球迷開始酸他是「史上最令人厭惡的MVP候選人」。不料來到第2戰，擔任第1棒、中外野手的PCA依然未能擺脫急躁的心態。首局面對教士隊先發右投皮貝塔（Nick Pivetta），在1好2壞下，面對第5球內角變化球選擇不揮棒，隨後遭球審裁定為三振。不服氣的PCA當下立刻要求ABS挑戰，但重播鏡頭與系統顯示，該球明顯擦過好球帶邊緣，確定為好球，小熊隊才剛開局就憑空損失一次珍貴的挑戰權。PCA完全沉不住氣的表現讓日本《NHK BS》轉播球評武田一浩也在節目中直接指出：「這位開路先鋒的心態顯然已經急了。」PCA本季打出45支全壘打、41次盜壘成功以及107分打點的數據，是大聯盟史上第7位達成「40-40」的球員，更是國聯MVP的熱門人選。然而，他在判讀ABS挑戰上的表現卻很糟糕。根據「Baseball Savant」數據顯示，PCA本季提出過20次ABS挑戰有10次都失敗，成功率在全聯盟排在倒數第231名。在小熊隊首戰遭完封、今日「再輸就提前放暑假」的壓力下，PCA開局的隨興挑戰引爆球迷大量不滿，紛紛留言開砲：「PCA這太誇張了，才第1局耶」、「第一局首打席就把ABS挑戰權燒掉是在幹嘛？」、「挑戰失敗直接影響後面賽況」回顧這兩場外卡賽，PCA 在首戰3打數無安打、吞下3次三振，加上今日首打席再次吞K，短短兩場季後賽累計4次打席已苦吞4次三振，打擊手感超冷。作為球隊核彈頭，PCA能否及時平復情緒、找回例行賽MVP級別的選球與打擊節奏，將成為小熊能否在一敗塗地的絕境中上演大逆轉的唯一關鍵。