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▲張晨光（如圖）也現身央視國慶特別節目宣傳影片，他表示人在廈門。（圖／翻攝自央視新聞微博）

10月1日中國十一國慶也是中共建政77週年，中央廣播電視總台今（1）日晚間8點播出《中國夢・家國情——2026國慶特別節目》，並公開演出陣容。名單中除了肖戰、周筆暢、曾舜晞、張智霖等人，台灣藝人陳妍希、張晨光也在其中。兩人不只參與節目錄製，也拍攝國慶宣傳ID，其中陳妍希更在影片中稱中國是「祖國」，並祝福「祖國山河錦繡」。央視新聞今日在微博以「央視國慶晚會陣容發布」為題發文，宣布《中國夢・家國情——2026國慶特別節目》將於今晚8點檔播出，並寫下「和王凱、陳妍希、張英席、肖戰、何亮辰、張晨光、張智霖、周筆暢、希林娜依高、曾舜晞、譚維維等人一起，祝新中國生日快樂」。由於今年中國國慶適逢中共建政77週年，央視也以「中國夢・家國情」作為節目主軸，邀請兩岸三地及中國演藝圈人士參與演出與宣傳。陳妍希這次不只出現在央視國慶特別節目名單中，也拍攝宣傳ID。從央視釋出的畫面可見，陳妍希身穿紅色無袖上衣，站在長城景點前錄製祝福影片，畫面左側標註她的名字，上方則寫著「中國夢・家國情 2026國慶特別節目」。陳妍希在影片中表示人在北京，影片中她開口說出「祝祖國山河錦繡」，緊接著王凱接力回「國泰民安」。陳妍希過去因《那些年，我們一起追的女孩》在兩岸打開知名度，之後嫁給中國男星陳曉，離婚之後仍長期在中國發展，近年也持續參與中國節目及影視工作。同樣來自台灣的資深演員張晨光也參與央視國慶特別節目，並拍攝節目宣傳ID。影片中張晨光身穿灰色外套，站在展館場景內錄製祝福畫面，背景同樣出現「中國夢・家國情 2026國慶特別節目」字樣。張晨光近年長期在中國拍戲與生活。他過去曾演出多部台灣經典戲劇，近年則在中國影視圈活躍，常出演父親、企業家、長輩等角色，也經常現身中國綜藝與影視節目，現在的他過著台灣、中國兩地跑的生活。