Sony今年迎來品牌創立80週年，經典Walkman、Cyber-shot再度「復活」！Sony Taiwan宣布，自今（1）日起至12月31日推出「Sony 80週年限定集點活動」，把過去數十年間的代表性產品重新設計成插畫風格紀念小物，包括Walkman尼龍購物袋、錄音帶造型捲尺、抱枕毛毯等7大類限定贈品，只要完成指定任務集點，就有機會免費帶回家。
Sony這次一次搬出8款橫跨不同世代的經典產品，包括1955年日本首款電晶體收音機TR-55、1968年特麗霓虹電視KV-1310、1978年Sony經典錄音帶CHF 90，以及1979年推出的首款個人隨身聽TPS-L2。
另外還有1983年Sony首款運動型Walkman WM-F5、1989年專業監聽耳機MDR-CD900ST、2002年CD Walkman D-E350，以及2003年Cyber-shot數位相機DSC-P8。從收音機、電視、錄音帶一路到Walkman與數位相機，也讓不同年代的索粉一次找回青春回憶。
Walkman變購物袋 7大類限量小物登場
Sony將經典外型重新轉化成收藏小物，共推出7大類80週年限定復刻紀念品，包括8款經典產品刺繡布貼、5款經典產品壓克力鑰匙圈、8款經典產品徽章、鍵盤鑰匙圈、經典Walkman尼龍購物袋、經典錄音帶造型捲尺，以及2款經典Walkman抱枕毛毯。
其中Walkman、錄音帶等過去陪伴許多人通勤、上學的3C產品，如今直接變成購物袋、捲尺和抱枕毛毯，對資深索粉來說收藏意味十足。不過要注意，所有贈品皆採隨機發送，不能指定款式，而且數量有限、兌完為止。
免費換怎麼拿？3步驟完成集點
想拿到Sony 80週年限定小物，參加方式分成3步驟：
1.加入Sony Taiwan LINE官方帳號。
2.完成常態任務及每月限定任務，取得活動點數。
3.集滿指定點數後，到全台Sony Store直營門市兌換限量復刻小物。
集點任務包含Sony Taiwan LINE會員綁定、Sony Store直營門市訪店、Sony數位教室課程與講座報名，以及在Sony Store官網或直營門市消費等，多種方式都能取得點數。
活動一路到12月底 全台6間門市可換
「Sony 80週年限定集點活動」自10月1日上午10時起至12月31日晚間11時59分止，兌換地點包含Sony Store台北遠百信義、台北101、台北復興、台北大巨蛋、台中及高雄等6間直營門市。
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Walkman變購物袋 7大類限量小物登場
Sony將經典外型重新轉化成收藏小物，共推出7大類80週年限定復刻紀念品，包括8款經典產品刺繡布貼、5款經典產品壓克力鑰匙圈、8款經典產品徽章、鍵盤鑰匙圈、經典Walkman尼龍購物袋、經典錄音帶造型捲尺，以及2款經典Walkman抱枕毛毯。
其中Walkman、錄音帶等過去陪伴許多人通勤、上學的3C產品，如今直接變成購物袋、捲尺和抱枕毛毯，對資深索粉來說收藏意味十足。不過要注意，所有贈品皆採隨機發送，不能指定款式，而且數量有限、兌完為止。
想拿到Sony 80週年限定小物，參加方式分成3步驟：
1.加入Sony Taiwan LINE官方帳號。
2.完成常態任務及每月限定任務，取得活動點數。
3.集滿指定點數後，到全台Sony Store直營門市兌換限量復刻小物。
集點任務包含Sony Taiwan LINE會員綁定、Sony Store直營門市訪店、Sony數位教室課程與講座報名，以及在Sony Store官網或直營門市消費等，多種方式都能取得點數。
「Sony 80週年限定集點活動」自10月1日上午10時起至12月31日晚間11時59分止，兌換地點包含Sony Store台北遠百信義、台北101、台北復興、台北大巨蛋、台中及高雄等6間直營門市。