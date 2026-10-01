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▲謝和弦歌詞還提到于朦朧身亡以及TANK心肝移植事件。（圖／翻攝自YouTube＠謝和弦 R-chord）

男星謝和弦極度反共，也相當討厭為了賺錢就無底線親共的藝人，今（1）日是中國國慶日，謝和弦為抵制親共份子更上線新歌〈信維尼統一中國〉，歌詞中點名赴陸發展的汪東城、陳德修等人，猛酸他們是「中籍一班」，引爆討論。謝和弦新歌〈信維尼統一中國〉今日一早在YouTube上線，詞曲都是他本人所寫，利用「維尼」來暗諷中國領導人習近平，歌詞更嗆辣寫道：「飛輪海會解散是因為汪大東的腳太臭，陳德修唱歌超級老派超油，還好有偉大的祖國肯收留」，用字遣詞相當犀利。謝和弦更以一句「魚兒朦朧死的好慘」，來提到已故中國男星于朦朧，直言在對岸生活相當不自由：「若民主要用命來換，讓我跟你梭哈」。他整首歌都充滿酸言酸語，對於在中國活動的陳德修與汪東城攻擊力最強。而謝和弦過去曾和汪東城、陳德修演過電視劇《終極一班》、《終極一家》，這也是幾人走紅的起點，但如今他們已因理念不合，老死不相往來，謝和弦更在YouTube標題寫道：「《Diss終極低能偶像劇》#中籍一班」，嘲諷值拉滿。這首歌目前上線10小時，在YouTube、Threads上都掀起討論，粉絲看了也紛紛留言：「哇塞，我要開始崇拜你了，太帥了！太敢講了！哪像一堆假臺灣藝人舔共有夠徹底的，人格國格都沒勒！有夠見笑的」、「太好聽了！能寫出這樣的歌，萬分欽佩，感謝歌詞中提到朦朧」、「我終於見識到什麼是真瘋子了」、「不得不說，歌詞其實蠻有梗的」。不過也有人懷疑這首歌是透過AI創作的，忍不住反嗆謝和弦：「這首又用AI跑了多久」、「已經愛修愛到寫在歌詞上了嘛」、「請問一下，你付了維尼的版權費了嗎？就餵給AI」、「腳臭都多少年前的陳年老料了，無聊，好弱雞的攻擊力」、「我笑到肚子好痛啊，這個作曲作詞是AI吧」。