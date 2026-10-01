其實也不需要調整什麼心態，因為畢竟來了，就是要來贏的。抱著輸的心態，就肯定不會贏下去，希望明天自己能發揮得很好，不要有其他波瀾。

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連續2屆亞運參戰 Doggo談最大不同

因為上次的人都不在了，主要是第一次的練習時間比較久，就是我們有一段磨合時間。時間也比較短。

連2屆至少銀牌 Doggo表示心情相對平靜

金牌戰再遇韓國隊：來了就是要贏的

其實也不需要調整什麼心態吧，因為畢竟來了就是要來贏的。然後抱著輸的心態就肯定不會贏下去嘛，就希望明天的自己能發揮得很好，就是不要有其他波瀾。

2026年第20屆名古屋亞運《英雄聯盟》項目，中華隊2：0直落二擊敗越南，闖進明日金牌戰，賽後當家射手Doggo（邱梓銓）接受訪問，談到連2屆參戰亞運，他認為對友與上屆完全不同，加上時間較短，磨合上面花很多時間，所幸仍能擊敗強敵晉級。至於明天對上實力獨一檔的韓國隊，Doggo笑說，「Doggo上一屆杭州亞運，與PSG為主體的陣容參戰，一口氣奪下銀牌，今年則改搭前CFO隊友、以及其他戰隊成員，「「因為這次有2位輔助，我需要跟2位輔助都去磨合，然後看哪一位是更適合隊伍搭配。」Doggo提到，「假如是替補，那他也可以給我們一些其他觀點，像是我們視野做得不好這種。」Doggo自認，場上溝通時自己工作，主要在於拉住隊友，「因為畢竟他們在前期失誤特別多，像是在那波草叢8分鐘團的話，就感覺溝通得也不是很到位，然後導致有人掉點。然後後面還是會有一些小小的失誤，然後我們也知道我們自己的陣容強勢期，然後一直慢慢一點一點打回來。」中華隊晉級後，至少確保再度奪下銀牌，Doggo卻表示心情相對平靜，「因為畢竟打得不是很多場吧！內心也算開心，然後也是對自己的實力認可，因為畢竟我來兩次至少有銀牌。然後希望我們能爭取金牌。」明天對上全隊16座世界冠軍的韓國隊，Doggo表示，「