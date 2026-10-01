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史上第二高價寶可夢卡牌 通路沒賣過

▲1998年發行的「皮卡丘插畫家（Pikachu Illustrator）」是全球玩家夢寐以求的神卡，市場最高估值曾喊到單張新台幣5.3億元。（圖／翻攝自 Jolina Gisèle Collection 官方網站）

僅參加比賽、活動才能獲得 價格大飆升

寶可夢卡牌擁有不少收藏家，部分卡牌更是屢創拍賣市場紀錄，其中一張2015年僅發行100張的日版「XY Promo Art Academy」、俗稱「雨衣皮卡丘」卡牌，近期就以840萬美元（約新台幣2.7億元）的驚人價格成交，是目前拍賣史上第二貴的寶可夢卡牌，僅次於「皮卡丘插畫家（Pokémon Illustrator）」的1650萬美元（約新台幣5.3億元）。寶可夢集換式卡牌已經是一個龐大的交易市場，根據外媒報導，本次創下高價的「雨衣皮卡丘」卡牌，在卡牌評鑑獲得PSA 10滿分評鑑，於Fanatics Collect拍賣平台上，經歷64次喊價，最終以840萬美元（約新台幣2.7億元）價格成交，成為寶可夢卡牌拍賣第二高價的卡牌。這張「雨衣皮卡丘」卡牌會獲得如此高價，除了有品質滿分評鑑之外，還有這張卡牌本身沒有對外販售，和「皮卡丘插畫家」卡牌一樣，只能透過限定的活動獲得，卡牌本來就相當稀有，再加上滿分品質，更是讓價格水漲船高。2014年到2015年，任天堂為了寶可夢3DS遊戲《寶可夢美術學院》，舉辦全球插畫大賽，最終由藝術家「Y. 藤島」從數千名參賽者中奪冠，「Y. 藤島」所繪製的「雨衣皮卡丘」也被做成100張卡牌，當成獎勵發送，並未在一般零售通路販售。這張「雨衣皮卡丘」描繪穿著紅色雨衣、拿著黃色雨傘的皮卡丘，走在雨裡的樣子，畫風相當童趣。「雨衣皮卡丘」過去偶爾會出現在拍賣平台，價格維持在上萬美元，近期「雨衣皮卡丘」價格迅速飆高，2024年、2025年都還是1萬美元到2萬美元（約新台幣32萬到64萬元）的成交價，這次直接飆升到840萬美元（約新台幣2.7億元）。