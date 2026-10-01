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藍白協商扯到柯文哲？ 他反問：怎麼會不處理就扯到我身上

有媒體報導，國民黨立委鄭麗文透過妙天接觸，試圖修復新竹縣藍白關係，甚至與台灣民眾黨創黨主席柯文哲接觸。柯文哲今（1）日直接駁斥「這就是假新聞！」他表示民眾黨負責政黨協商的人，是黨主席黃國昌與秘書長周榆修，「不懂怎麼會扯到我身上？」對於館長直播喊出「票投徐欣瑩，新竹縣藍天變妙天」，柯文哲也忍不住反問，「哪壺不開提哪壺，這時候扯妙天幹什麼？」柯文哲今天到彰化縣，陪同民眾黨彰化縣議員參選人吳韋達、高采翎及彰化市民代表參選人掃街拜票。媒體詢問竹北「藍白切」後，近日有報導稱國民黨將協商窗口從黃國昌轉向柯文哲，甚至透過妙天居中協調，柯文哲當場回應「這個就是假新聞嘛！」柯文哲表示，自己完全沒有參與國民黨與民眾黨協商合作的過程，「台灣民眾黨的負責人是黃國昌跟周榆修，那些協商的內容我通通不知道。」他說，自己目前的工作就是到台灣各地輔選候選人、了解選戰準備狀況，角色比較像「選戰教練」。柯文哲認為，兩黨之間的談判、協商「有問題都可以說」，如果雙方真的有問題，就應該由負責協商的人處理；至於外界若因此認為要「換人」，甚至扯到他與妙天，讓他覺得奇怪。他說，自己看到館長陳之漢直播節目時「都覺得很搞笑」，對於館長喊出「支持吳子嘉、票投徐欣瑩，新竹縣藍天變妙天」，柯文哲直言「哪壺不開提哪壺！這時候扯妙天幹什麼？這很奇怪。」柯文哲表示，自己針對相關問題回答「大概第10次了」，強調如果兩黨協商真的有問題，就應由兩黨高層處理，「怎麼會不處理就扯到我身上來？」他再次否認自己介入新竹縣藍白協商，也否認透過妙天居中協調。