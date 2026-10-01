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▲今年迄今台北市非核心行政區住宅預售案揭露最低總價數據統計表。（圖／住展雜誌提供）

台北市房價高不可攀，想在首都買間新房究竟要準備多少預算？據住展雜誌最新統計，2026 年截至 9 月北市非核心行政區預售新案實登顯示，想找 1500 萬等級低總價物件，全台北市僅剩北投與萬華兩區有機會，且全是 14 至 15 坪的套房產品；至於南港、文山、大同、內湖等區，低總價入場門檻則已全面突破 2000 萬元大關！即使房市大環境盤整，台北市預售屋門檻依然居高不下。住展雜誌彙整 2026 年截至 9 月台北市非核心行政區預售新案實價登錄資訊，目前全台北僅北投區「天母蒔麗」（最低 1,560 萬元）與萬華區「西門翫」（最低 1,526 萬元）尚有一千多萬元的成交戶別，且兩案均為 14 至 15 坪的微型套房。其餘二線區域如南港區「慕曦」（2,774 萬元）、文山區「上陽羅斯福」（2,453 萬元）、大同區「台北天河」（2,350 萬元）及內湖區「康寧日和」（2,218 萬元），入場最低總價門檻全數衝破 2000 萬元大關。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，目前台北市二線行政區預售大樓實登顯示，總價 3000 萬至 4000 萬元為主要買賣範圍，單價亦普遍落於每坪 120 萬元左右。若想尋找一、兩千萬元的低總價物件，幾乎多為小宅或套房格局；而門檻逾 2000 萬元的低總價新案，權狀約 22 至 23 坪，扣除公設後室內實際使用空間多剩 20 坪以下，甚至不乏低樓層戶別，蛋白區小宅化現象極為顯著。雖然二線區域房價不菲，但受惠於首都健全建設與在地地緣優勢，特定地段仍展現強勁身價。「上陽羅斯福」與「西門翫」坐擁捷運站點與熱鬧商圈加持；「慕曦」位於近年新案齊發的昆陽生活圈；「台北天河」與「天母蒔麗」鄰近淡水河、磺溪水岸景觀；「康寧日和」則有美國在台協會（AIT）周邊的純住氛圍。其中「上陽羅斯福」住宅產品已完銷，反映出文山區木柵一帶因百萬單價品牌建案進駐後，區域房市形象大舉提升。展望後市是否還有機會出現千萬總價帶新案？陳炳辰認為仍可期待。如萬華西門町與大同大橋頭一帶向來為套房物件大本營，後續推案走勢值得留意；此外，內湖區的大湖公園與東湖、文山與南港的政大及中研院山區，以及北投區捷運新北投站與復興崗站周邊生活圈，皆為知名的首都平價房市區，預計仍將維持低單價、低總價特性，提供購屋族相對親民的入門選擇。