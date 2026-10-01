Netflix 真人版《ONE PIECE》草帽海賊團全部變成樂高了，全新動畫特別篇《LEGO ONE PIECE》近日上架 Netflix，台灣也同步看得到，全系列共2集。值得注意的是，這次並非重新改編漫畫原作，而是以 Netflix 真人版《ONE PIECE》前兩季劇情為基礎，用 LEGO 特有的搞笑風格重新演繹，魯夫、索隆、娜美、香吉士、騙人布與喬巴全部化身樂高小人。
真人版《航海王》變樂高！騙人布負責講故事
Netflix 真人版《ONE PIECE》全新動畫特別篇《LEGO ONE PIECE》近日上架 Netflix，故事從剛加入草帽海賊團的喬巴出發，由「最不可靠的說書人」騙人布向喬巴講述夥伴一路走來的冒險，從東方藍一路說到偉大的航道；不過以騙人布的個性，故事當然少不了大量誇張與「加油添醋」。
除此之外，觀眾熟悉的劇情也全部換成樂高版本，包括草帽一行人與巴其、海軍、魚人以及巴洛克華克等敵人的戰鬥。官方更預告，部分橋段會因騙人布的「加工」出現原本故事中看不到的場面，整體風格比真人版更加搞笑。
魯夫、索隆本人回來配音 真人版演員全員回歸
雖然角色全部變成 LEGO 小人，聲音卻相當熟悉。Netflix 找回真人版《ONE PIECE》的主要演員替角色配音，包括伊納基・戈多伊（Iñaki Godoy）飾演魯夫、新田真劍佑（Mackenyu）飾演索隆、艾蜜莉・路德（Emily Rudd）飾演娜美、雅各・羅梅洛（Jacob Romero）飾演騙人布、塔茲・史蓋勒（Taz Skylar）飾演香吉士，以及 Mikaela Hoover 飾演喬巴。
《LEGO ONE PIECE》目前已在 Netflix 台灣上架，共 2 集，每集約 30 分鐘，台灣觀眾可以直接觀看。本作由 LEGO Group、集英社及加拿大動畫工作室 Atomic Cartoons 合作製作，《ONE PIECE》原作者尾田榮一郎也擔任執行製作人。
📌Netflix台灣《LEGO ONE PIECE》觀看頁面
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Netflix 真人版《ONE PIECE》全新動畫特別篇《LEGO ONE PIECE》近日上架 Netflix，故事從剛加入草帽海賊團的喬巴出發，由「最不可靠的說書人」騙人布向喬巴講述夥伴一路走來的冒險，從東方藍一路說到偉大的航道；不過以騙人布的個性，故事當然少不了大量誇張與「加油添醋」。
除此之外，觀眾熟悉的劇情也全部換成樂高版本，包括草帽一行人與巴其、海軍、魚人以及巴洛克華克等敵人的戰鬥。官方更預告，部分橋段會因騙人布的「加工」出現原本故事中看不到的場面，整體風格比真人版更加搞笑。
雖然角色全部變成 LEGO 小人，聲音卻相當熟悉。Netflix 找回真人版《ONE PIECE》的主要演員替角色配音，包括伊納基・戈多伊（Iñaki Godoy）飾演魯夫、新田真劍佑（Mackenyu）飾演索隆、艾蜜莉・路德（Emily Rudd）飾演娜美、雅各・羅梅洛（Jacob Romero）飾演騙人布、塔茲・史蓋勒（Taz Skylar）飾演香吉士，以及 Mikaela Hoover 飾演喬巴。
《LEGO ONE PIECE》目前已在 Netflix 台灣上架，共 2 集，每集約 30 分鐘，台灣觀眾可以直接觀看。本作由 LEGO Group、集英社及加拿大動畫工作室 Atomic Cartoons 合作製作，《ONE PIECE》原作者尾田榮一郎也擔任執行製作人。
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