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台北市國中小免費營養午餐新學期正式上路後，食安疑慮頻傳，傳出松山區某國小日前吃完營養午餐的小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，市長蔣萬安昨澄清，學校有700多人僅9人身體不適。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（1）日回應，每一個都是重要生命，希望釐清真相；此外，他也認為，營養午餐專法是最好解方。蕭美琴、沈伯洋上午出席「第七屆台北國際照顧博覽會（Cares Expo Taipei 2026）開幕典禮暨城市照顧典範獎頒獎」。媒體會前詢問，北市營養午餐又發生食安疑慮，蔣萬安昨澄清，學校有700多人僅9人身體不適。沈伯洋點出，人數絕對不是重點，因為每個人都是重要的生命，且市長第一時間的回應非常重要，希望蔣萬安第一時間就能對外清楚說明，盡快釐清事實真相並嚴加預防，讓市民能夠安心生活。至於藍白批評沒有參加立法院教文委員會的公聽會，沈伯洋則說，大家好像忘記他在國防外交委員會；他提到，營養午餐專法有跟國中小學的家長代表一起開過記者會、座談會，因此批評要根據事實，若連這些都無法釐清，令人難過。媒體追問，免費營養午餐限制學生不能外食，也禁止家長自費買午餐給孩童食用，是否認為應檢討？沈伯洋回覆，基本免費沒有回頭路，但應該也要考慮是否可以讓家長自費調整午餐品質，最好的解法還是制定營養午餐專法，透過專法規定額度、來源及3章1Q等。