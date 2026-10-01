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▲臺南車站新站即將落成啟用，大廳告示面板採用全新設計。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.01）

▲臺南車站新站即將落成啟用，票閘口採用全新機台。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.01）

臺鐵系統首例 採用無道碴軌道Top Down工法

▲臺南車站新站即將落成啟用，也象徵臺南市區鐵路地下化計畫第一階段即將完成。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.01）

▲臺南車站新站即將落成啟用，媒體導覽展示了車輛調度系統。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.01）

火災煙霧反向疏散 爭取15分鐘逃生時間

▲臺南車站新站即將落成啟用，媒體導覽展示了全新的中央控制室。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.01）

▲臺南車站新站即將落成啟用，展示新的隧道通風口。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.01）

通車有3天搶先體驗 開放OPEN HOUSE導覽

▲臺南車站新站即將落成啟用，媒體搶先導覽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.01）

臺南鐵路地下化通車倒數，臺南地下車站內裝也剩下最後一哩路，今（1）日最新開箱車站內部商店。鐵道局表示，內部商店將分兩階段啟用，年底前一共有13家商店進駐。不過，因為列車轉入地下化切換需要，通車前一晚10點至上午6點，在善化到仁德區間列車會改用公路接駁，預估影響列車約20班。鐵道局工程團隊首度公開驗票閘口與站內空間配置，並介紹車站核心工程及系統配置，包括行車控制室、中央監控室、電訊機房、隧道通風機房，以及無道碴軌道等設施，說明地下車站後臺建置內容與運作機制。臺鐵表示，驗票閘口將在今日完成安裝，預估在完成檢查，經交通部核准後，十月中旬通車。臺南市長黃偉哲日前表示，第一階段將於10月18日通車，清晨6點後將迎來首班地下化列車。臺南地下車站軌道工程，用無道碴軌道Top Down工法，為臺鐵系統首例。南部工程分局指出，跟傳統鐵路用石頭當基底，改用無道碴道床取代；透過彈性機制與列車懸吊系統整合，可調整勁度，控制垂向自然頻率在25Hz以下，提升列車通過道岔時的乘車舒適度。在行車系統方面，行車控制室配置號誌行車單元、控制盤（CVDU）、列車資訊顯示系統（TID）、電車線送斷電控制開關、全站CCTV，以及行車調度有線、無線電話等設備，調度人員可即時掌握列車位置、軌道及轉轍器狀態，並依運轉情形進行列車調度及相關應變作業。中央監控室則整合臺南地下化隧道及車站的中央監控系統，監控範圍包括隧道通風、電力、門禁、照明、火警、電梯及電扶梯等設備，並透過CCTV掌握車站大廳、月臺及地下隧道影像。發生設備異常或緊急狀況時，可依系統設定進行警示及相關設備控制。轉入地下化後，安全逃生更是重要一環。鐵道局表示，全地下化隧道共10處通風機房共配置19部隧道通風機、消音器、控制風門及供電設備，平時負責隧道空氣換氣。發生火災或煙霧事件時，可以爭取15分鐘的逃生時間，同時配合中央監控室啟動緊急通風模式，將煙霧朝向旅客逃生反向排出並維持安全避難氣流。臺南新車站商店由煙波集團標到經營權，預計分兩階段啟用，第一階段會有5間店舖並且有臺鐵便當本舖隨通車營業，第二階段將在年底前再有7間商店加入營運。鐵道局將在10月3、4日、6日舉辦「OPEN HOUSE導覽活動」，邀請民眾跟著專業人員，從旅客日常可見的空間，走到藏在地底的安全核心，參觀車站空間及部分核心設施。