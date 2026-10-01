台北市營養午餐近期連環爆出腹瀉事件，市議員洪健益昨接獲家長陳情，稱民族國小有9名師生食用「小卷」後嘔吐，更被發現和日前也爆出腹瀉案的金華國中是同一家供應商。對此，台北市長蔣萬安今（1）日表示，醫師初判是腸胃炎，也不排除諾羅，但北市府謹慎把檢體送驗，就靜待檢驗結果。

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蔣萬安稱持續關心

蔣萬安說，學校先對教室做整體環境的清潔消毒，那他們也持續關心孩子，目前這幾位身體不適的孩子也都已經返校，恢復正常上課。

蔣萬安表示，不管是教育局的說明，或者是目前衛生局將檢體送驗，以及目前掌握中央廚房送的其他三個學校，目前也都沒有發生類似的情形。但是就持續的等待檢體送驗的結果。

教育局稱吃素生也中標

教育局昨表示，民族國小9月24日共有716名師生食用校園營養午餐。截至9月26日最新疫調結果，二年級單一班級有9名學生陸續出現腸胃不適相關症狀，其中包含食用素食餐點的學生。6名學生已由家長陪同就醫，其餘3名則未就醫。經醫師初步評估為腸胃炎，不排除流感或諾羅病毒等病毒性成因，確切原因仍待進一步釐清，相關學生目前均已返校，已無身體不適情形。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

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