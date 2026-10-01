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流感仍處高峰期，而今年中秋連假4天，台大醫院院長余忠仁指出，醫院急診來診率創新高。衛福部長石崇良回應，行政院長已指示，接下來有多個連假，將按照春節規模進行分流措施，也會再對外說明。石崇良說，今日行政院會院長已經指示，接下來還有多個連假，也將按照那麼春節的規模進行相關開診分流措施，近期也會對外說明。他提到，包括春節期間除了UCC、也包含獎勵基層的假日開診，屆時會再依據健保署開診率討論。至於台大醫院先前討論將在附近設置UCC（假日輕急症中心），石崇良則表示，北市衛生局仍在確認各項設備、人力等，會持續追蹤相關辦理進度。同時會找各區域聯防的網絡進行調控機制，石崇良說明，像是連假後針對常規性的住院或手術預先安排，還有急診候床優先消化或安排轉診措施，都會請醫事司、健保署及地方衛生局、醫院等近期共同討論。