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藝人謝沛恩（Aggie）日前平安生下寶貝兒子「Baby V」，正式升格當媽媽，於今（1）日分享生產喜訊。向來喜歡自然、自在的她，這次大膽挑戰了近年很熱門的「居家水中生產」。熬了15小時的陣痛期後，她在最熟悉、舒服的家裡迎接新生命。產後她不僅恢復得超快，還溫暖分享了初為人母的奇妙心境，賴佩霞也分享了升格當阿嬤的心情，大讚女兒與女婿都很勇敢。談到為什麼想在家裡水中生產，謝沛恩笑說自己真的很怕打針，也討厭去醫院：「看過影片覺得水中生產的媽媽看起來都很平靜放鬆，而且溫水真的能幫忙減輕產痛。」為了這次生產她做了超多功課，跟助產師、陪產員密切配合，忍到產程後段才進水池，把減痛效果發揮到最大。產後才一個星期，靠著親餵跟在家好好休養，她不僅孕期胖的肉幾乎都掉了，身體狀況也超好，直呼能在自己熟悉的地方休息、有家人照顧，真的超級幸福。回憶起Baby V出生的那一刻，謝沛恩直呼超級興奮開心，家人還笑她熬了一整晚、陣痛15小時，結果一抱到小孩體力馬上全部歸零復活！不過她也坦言，剛生完其實有一種很奇妙的「冒牌者症候群」，心裡雖然知道自己當媽了，但那個新身分還沒那麼快真實進入腦袋裡。直到看著懷裡超可愛、珍貴的小生命，感受到那份真實的連結，心裡才終於浮現「天啊，他真的是我的寶寶耶」的感動，那種奇妙的感覺真的很難形容。至於寶寶長相，她笑說目前看起來比較像爸爸，但這幾天發現小寶貝的一些表情跟五官，也漸漸看到她小時候的影子。現在她最享受的就是在家坐月子，不用出門人擠人，能把全部心思都放在休養、親餵跟陪伴Baby V身上。至於大家很關心的復工計畫，她也堅定地表示，當了媽媽後人生順位大洗牌：「我很重視孩子生命最初的五年，接下來這幾年，我希望能盡可能陪在他身邊，幫他建立滿滿的安全感和穩定基礎，現階段陪伴寶寶絕對是第一優先！」這場新生命的到來，也讓家人們充滿感動。升格當外婆的資深藝人賴佩霞，看到小孫子探出頭時直呼「心花怒放、不可思議」，也大讚女兒跟女婿超級勇敢：「在一切正常的情況下，這就是最好的安排。接下來的日子是他們自己的經驗，我盡可能不插手，只有在他們需要時當最強後援，百分百支持、愛他們！」而全程守在水池旁陪伴接生的老公Dana，則坦言心情是莫大的安心與喜悅：「整段過程太不真實，當下直接感動到掉眼淚。」談到新手爸爸任務，他溫柔說老婆和寶寶需要什麼他就做什麼，更深情告白：「看到Aggie用勇氣與優雅完成了這一切，我好驕傲能叫妳我的妻子，也是我孩子的媽媽。」