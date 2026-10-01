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一名女性遊客日前在俄羅斯達吉斯坦（Dagestan）知名峽谷景點體驗高空鞦韆時，因極度恐懼臨陣反悔，哭喊求饒不願跳下，不料現場工作人員竟強迫女遊客跳，甚至出腳踢其膝蓋迫其腿軟，再順勢將她推下約79公尺高的峽谷。更令人驚訝的是，女遊客的丈夫全程在旁拍攝影片，非但沒有譴責工作人員，還發出陣陣笑聲。根據《紐約郵報》報導，現場畫面顯示，該名女子身穿安全吊帶，站在懸崖邊緣時已情緒崩潰，緊抓周遭不放並不斷哭喊求救「求求你們不要這樣把我丟出去！放開我！」雖然女遊客不斷哀求，然而，現場工作人員卻沒有停下操作安撫，還嘻嘻哈哈地要求女子「冷靜點」、「不要扭來扭去」。在無法說服女子跳下後，兩名工作人員竟直接出腳踢其膝蓋關節後方，導致女子雙腿發軟跪倒，隨後強行將她推離平台、甩入峽谷中。目擊者指出，女遊客的丈夫全程在旁目睹並錄下妻子的噩夢遭遇，不僅沒有試圖阻止，期間甚至頻頻發出笑聲。女遊客最後平安返回平台，雖然沒有發生意外，但整個人還是處在驚嚇狀態中。而此時竟還有人開玩笑地詢問她是否想再跳一次，讓驚魂未定的女遊客怒吼「我說了不要！我真的很害怕！」相關影片在社群網路瘋傳後，引來無數撻伐，目前當地相關部門已針對涉事工作人員的行為展開調查。據悉，這已不是達吉斯坦該景點第一次傳出高空運動的操作爭議，之前也有位女遊客在未做好準備下被工作人員強行推下，結果導致脊髓挫傷。今年初，巴西才發生一起震驚國際的極限運動死亡事件，一名23歲女子瑪麗亞（Maria Eduarda Rodrigues de Freitas）在130英尺高的懸崖體驗跳崖時，在防護繩根本未繫上的情況下，竟就遭三名教練拋出懸崖，不幸當場身亡。涉案的三名教練事後已被控告過失致死罪。