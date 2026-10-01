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▲記者直擊開店現場，百貨上午11點開門，但10點左右門口就已擠滿排隊人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲日本展也為週年慶首日助攻，余小姐從新北市前來，大約上午10點抵達，主要就是想買日本展人氣蘋果糖。（圖／新光三越 台北南西店提供）

▲新光三越合作台鐵推出全台首輛「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」。（圖／新光三越提供）

▲新光三越執行副總吳昕昌。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越2026週年慶今（1）日開跑，首波由台北南西店、桃園站前、台中、嘉義垂楊、台南小北門、高雄三多店領軍。南西店首日業績目標上看5.2億元，較去年成長5%；全台6店首日則拚15.5億元，成長2.5%。新光三越表示，目前預購表現符合預期，其中家電、家用、3C買氣亮眼，化妝品也從今年初的相對疲弱回溫。新光三越全台周年慶業績目標超過194億元，相較去年成長3%，首波六店業績目標73億多元，年增逾6%。新光三越南西店表示，預估南西店整檔業績19.25億元，估成長0.4％，首日5.2億元，開門進店人潮增加15%至20％，首日整體比去年增加3-4%人流，整檔期預估成長2％人潮。今天受益於商品優惠力度，跟去年相比氣候比較好，且改裝調整近百個櫃位，吸引消費者到店。記者直擊開店現場，百貨上午11點開門，但10點左右門口就已擠滿排隊人潮。其中，會員消費滿60萬元，即可獲得Dyson V16 Piston Animal強勁雙錐吸塵器，業者準備10台，開店僅20分鐘、上午11點20分就全數兌換完畢，顧客鄭先生表示，今天特別休假前來南西店，早上8點就開始排隊，主要目標是寶可夢機台的夢幻卡牌。他表示，目前沒有特別想買其他商品，主要就是鎖定這波寶可夢活動。上午12點現場也排了約80位玩家。日本展也為週年慶首日助攻，余小姐從新北市前來，大約上午10點抵達，主要就是想買日本展人氣蘋果糖。她表示，先前聽說蘋果糖很好吃，而且這次相當有名，前幾天甚至都要排2、3個小時，因此今天特別來朝聖，預計買5顆，分給朋友及家人。今年日本展除了日本美食，也加入更多IP商品，包括伊藤潤二、咒術迴戰等，帶動日本展相關業績出現雙位數成長。其中人氣蘋果糖自日本展開展以來，短短5天就賣出6500顆，成為展場熱賣商品之一。今年新光三越將寶可夢30週年活動帶進週年慶，除了寶可夢商品外，全台首輛寶可夢30週年主題列車也成為打卡亮點，吸引大批民眾拍照。目前threads上已經超過50萬則討論，更有網友直言「只有新光三越才能超越新光三越」。新光三越表示，寶可夢活動除了吸引原有會員，也帶來不少非新光三越會員的消費者進場，成為今年週年慶吸客的重要亮點。對於今年週年慶消費力，新光三越執行副總吳昕昌表示，今年台灣GDP表現不錯，但消費市場未必完全跟著大環境同步，不過週年慶本身就是年度大型購物慶典，加上年底本來就是適合逛街、消費的時節，正面看好週年慶消費力，也期待消費者趁著週年慶出門逛街，犒賞自己。今年家用、3C表現亮眼，尤其交屋潮為30年來高峰，年初雖化妝品稍微辛苦，不過週年慶估可逆勢成長。記者觀察發現，南西店週年慶首日現場可以看到，今年消費者進場的目的不只「買便宜」，寶可夢、日本展等話題活動同樣成為吸引人潮的重要關鍵。早上8點就有人到場排隊，寶可夢商品、夢幻卡牌及日本展蘋果糖都有明確的購買族群，顯示週年慶除了價格優惠，能否創造話題、提供「非買不可」的限定商品，也成為百貨吸引人潮的重要戰場。尤其新光三越今年把寶可夢30週年元素大幅導入週年慶，從主題列車到限定商品，成功讓不少原本不是會員的消費者也走進百貨。對百貨業者來說，這類跨界IP不只是增加商品銷售，也能進一步創造拍照、打卡與社群討論，將人潮轉化成實際消費。