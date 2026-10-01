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因應疫情、俄烏戰事爆發及美伊戰事爆發等因素，行政院穩定物價小組日前拍板，將關鍵原物料稅負減徵措施延長6個月至明年3月底，財政部今（1）日說明，近期受中聯油脂公司停工影響，導致國內大豆沙拉油及飼料用豆粉（粕）供應減少，影響國內民生經濟，為協助穩定國內大豆沙拉油及飼料用豆粉（粕）供應並降低相關產業進口成本，且依據產業主管機關經濟部與農業部認定屬大宗物資範疇及機動調降關稅稅率建議，從下月起機動調降該2項貨品關稅稅率至免稅，為期6個月。財政部表示，實施降稅措施以來，消費者物價指數年增率約2%，今年1至8月CPI平均增率1.84%，減徵措施已具成效，惟美伊衝突再度升高，中東情勢仍具高度不確定性，為提前因應國際能源價格波動風險及遞延效應，並穩定整體民生物資價格，業報請行政院核定並公告自今年10月1日起至明年3月31日止，繼續延長上開降稅措施。財政部進一步表示，另近期受中聯油脂公司停工影響，導致國內大豆沙拉油及飼料用豆粉（粕）供應減少，影響國內民生經濟，為協助穩定國內大豆沙拉油及飼料用豆粉（粕）供應並降低相關產業進口成本，且依據產業主管機關經濟部與農業部認定屬大宗物資範疇及機動調降關稅稅率建議，依《關稅法》第71條規定，陳報行政院核定並公告自10月1日起，機動調降該2項貨品關稅稅率至免稅，為期6個月。財政部表示，將配合行政院穩定物價小組持續密切注意國內外能源及大宗物資市場供需價格變動情形，滾動檢討因應作為，並彙整相關部會評估意見，適時提報延長或調整相關措施，達成穩定物價政策目標。