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▲趙今麥想了一堆聽起來很厲害的自薦詞，被魏大勛戳破。（圖／翻攝自微博）

趙今麥、魏大勛主演的職場現代劇《無可替代》在Netflix上線立刻衝到熱播榜冠軍，第一集趙今麥到大公司面試，滿腔熱血又十足自信，準備的面試詞卻滿滿AI感，馬上被面試長官魏大勛識破，直接嗆，「AI味，現背的吧，說人話。」趙今麥才鬆口，「我需要錢！我媽輕生了！我爸娶了小三生了兒子，我需要很多很多的錢。」遠大的理想瞬間拉回現實，成功抓住觀眾的眼球。都市職場情感劇《無可替代》9月28日開播，不到3天就登上Netflix熱播冠軍，劇情講述父親出軌、母親輕生的徐遲（趙今麥 飾）為了買回媽媽到死都念念不忘的老房子，努力工作想成為頂尖顧問，並且秉持要成為一個無法、且永遠都不會被取代的人才。但第一集就遇到鐵血上司葉信之（魏大勛 飾），在面試時，徐遲抬頭挺胸，說自己有多厲害、多厲害，卻被葉信之打槍，「」被問到人生信條是什麼，徐遲說，「」葉信之說，「」讓她好不容易築起的信心瞬間被擊垮。雖然最後徐遲還是錄取了，離開時再遇到葉信之，他贊同她的能力，但想進入大型資訊公司，還差口氣，他問她為什麼想進這些公司，徐遲說，「」葉信之再度打擊她，「」並且轉頭就走。徐遲牙一咬，大喊，「」故事瞬間從職場小白的勵志故事，變得貼近現實，馬上抓住觀眾眼球，想繼續看下去。