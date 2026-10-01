趙今麥、魏大勛主演的職場現代劇《無可替代》在Netflix上線立刻衝到熱播榜冠軍，第一集趙今麥到大公司面試，滿腔熱血又十足自信，準備的面試詞卻滿滿AI感，馬上被面試長官魏大勛識破，直接嗆，「AI味，現背的吧，說人話。」趙今麥才鬆口，「我需要錢！我媽輕生了！我爸娶了小三生了兒子，我需要很多很多的錢。」遠大的理想瞬間拉回現實，成功抓住觀眾的眼球。
《無可替代》登熱播榜 劇情緊湊貼近現實
都市職場情感劇《無可替代》9月28日開播，不到3天就登上Netflix熱播冠軍，劇情講述父親出軌、母親輕生的徐遲（趙今麥 飾）為了買回媽媽到死都念念不忘的老房子，努力工作想成為頂尖顧問，並且秉持要成為一個無法、且永遠都不會被取代的人才。
但第一集就遇到鐵血上司葉信之（魏大勛 飾），在面試時，徐遲抬頭挺胸，說自己有多厲害、多厲害，卻被葉信之打槍，「像教科書一樣生硬。」被問到人生信條是什麼，徐遲說，「不管何時都要努力，而且永遠不要成為可以被輕易替代的人。」葉信之說，「真的啊？妳就這麼怕被替代。」讓她好不容易築起的信心瞬間被擊垮。
趙今麥面試滿滿AI味 魏大勛打槍
雖然最後徐遲還是錄取了，離開時再遇到葉信之，他贊同她的能力，但想進入大型資訊公司，還差口氣，他問她為什麼想進這些公司，徐遲說，「因為它們都是行業巨頭，從小就有個理想，我要成為最好的管理型人才，對國際化工作抱有很高的熱情！」葉信之再度打擊她，「AI味，現背的吧，記住，說人話。」並且轉頭就走。
徐遲牙一咬，大喊，「我要錢！我就是想要錢，我講的不是故事，我媽輕生了，我爸娶了小三生了兒子，上學生活費都是班主任借的，我需要很多很多錢，我還要去北京工作，把我媽臨死都忘不了的老房子買回來。」故事瞬間從職場小白的勵志故事，變得貼近現實，馬上抓住觀眾眼球，想繼續看下去。
我是廣告 請繼續往下閱讀
都市職場情感劇《無可替代》9月28日開播，不到3天就登上Netflix熱播冠軍，劇情講述父親出軌、母親輕生的徐遲（趙今麥 飾）為了買回媽媽到死都念念不忘的老房子，努力工作想成為頂尖顧問，並且秉持要成為一個無法、且永遠都不會被取代的人才。
但第一集就遇到鐵血上司葉信之（魏大勛 飾），在面試時，徐遲抬頭挺胸，說自己有多厲害、多厲害，卻被葉信之打槍，「像教科書一樣生硬。」被問到人生信條是什麼，徐遲說，「不管何時都要努力，而且永遠不要成為可以被輕易替代的人。」葉信之說，「真的啊？妳就這麼怕被替代。」讓她好不容易築起的信心瞬間被擊垮。
雖然最後徐遲還是錄取了，離開時再遇到葉信之，他贊同她的能力，但想進入大型資訊公司，還差口氣，他問她為什麼想進這些公司，徐遲說，「因為它們都是行業巨頭，從小就有個理想，我要成為最好的管理型人才，對國際化工作抱有很高的熱情！」葉信之再度打擊她，「AI味，現背的吧，記住，說人話。」並且轉頭就走。
徐遲牙一咬，大喊，「我要錢！我就是想要錢，我講的不是故事，我媽輕生了，我爸娶了小三生了兒子，上學生活費都是班主任借的，我需要很多很多錢，我還要去北京工作，把我媽臨死都忘不了的老房子買回來。」故事瞬間從職場小白的勵志故事，變得貼近現實，馬上抓住觀眾眼球，想繼續看下去。