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「我不是你養大的，我是國家隊養大的。」這句出自2020年東京奧運女子雙人10公尺跳台金牌得主張家齊之口的話，近期在網路上引發列討論。現年22歲的張家齊於2025年底正式宣布退役，結束了長達17年的運動員生涯。然而，轉戰螢光幕參與實境節目《我家那閨女》後，外界才震驚發現，這位曾為國家贏得無數榮譽的金牌少女，竟藏著與原生家庭的裂痕。張家齊自6歲起進入專業跳水隊住校訓練，13歲在天津全運會一戰成名拿走81萬人民幣獎金，隨後一路征戰東京奧運、杭州亞運、成都大運會及世錦賽，保守估計職業生涯積攢了至少150萬至200萬人民幣（約新台幣714萬至952萬元）的獎金與薪水。然而，退役後的張家齊想拿回屬於自己的積蓄學習獨立理財，卻遭到母親一口回絕。網友翻出她先前曾帶著父母在北京看房，最終卻不了了之的影片。如今她獨自一人搬到上海租房子生活，加上母親肖英傑在節目中坦承「投資賠了錢」，讓大批網友紛紛質疑，張家齊辛辛苦苦用汗水與傷痛換來的積蓄，恐早已被父母揮霍一空。面對外界對她退役後轉戰直播帶貨的質疑，張家齊無奈坦言，運動員生涯短暫，金牌光環過後終究要面對現實生活，直言「經濟自由才是對女性最大的自由」，字字句句流露出對財務獨立的渴望。除了財務糾紛，在《我家那閨女》節目中，張家齊母親的言行被網友痛批為女兒的「頭號黑粉」。從拖延、吃零食、不會整理行李到待客細節，張母在鏡頭前無休止地批評數落；甚至在節目要求寫下生命中最感謝的三位女性時，張家齊寫了自己、隊上教練與經紀人，唯獨跳過了母親。長年「打壓式教育」與青訓時期陪伴的缺席，讓張家齊對母親產生了防禦心理。她在節目上也非常抗拒與母親有任何肢體接觸，連擁抱都會下意識躲開。就連當初搬去上海或是當年出征奧運，她都選擇事後才電話通知或乾脆不提。網友感嘆，張母習慣用批評與控制來表達關心，卻從不懂得如何尊重與認同女兒，最終將這個世界冠軍越推越遠。「如果家庭不一樣，她可能不會這麼早就離開跳水。」許多網友為張家齊過早退役的跳水生涯感到不捨，但這位經歷過無數高張力賽事的女孩，展現出了遠超同齡人的強大抗壓性與人生規劃。目前定居上海的張家齊，除了經營個人頻道累積近300萬粉絲外，更將重心投入在學習英文與專業領域的延伸，全力準備預計於2026年底舉辦的國際跳水裁判資格官方考核。若順利通過，她將能以裁判身份重新回到國際賽事舞台。從曾經的金牌選手，到如今努力拿回人生主導權，張家齊正試圖用自己的力量，裁決屬於自己的嶄新人生。