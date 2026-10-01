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台北市長蔣萬安日前被抓包改學歷，北市研考會主委殷瑋解釋，與立法院前院長游錫堃有關，是當時廠商翻譯錯誤，蔣萬安昨有感立法院長韓國瑜自嘲「全台被黑最慘」，遭游錫堃深夜發文狠酸，「立院老同事游錫堃被黑，你的心情如何？」蔣萬安今（1）日回擊，他提供的就是正確的資料，這是事實。蔣萬安說，第九屆的翻譯是完全正確沒有問題，但第十屆立法院委託的廠商出了錯誤，所以就更正，這都是事實，立法院的事情洞見觀瞻、經緯萬端，把事實釐清就好。台北市長蔣萬安遭爆立法院學歷從SJD改為JD，但立法院學經歷等資料來源包括各屆立委選舉公報，且「逾當屆次資料不再開放修改」，質疑蔣萬安頁面為何能夠立即修改，台北市研考會主委殷瑋喊冤稱，從來沒有要偷天換日，一旁有人追問「是游錫堃搞的？」殷瑋則說，「講白了就是這樣」。對此游錫堃日前直呼自己躺著也中槍，可以問A答B，也可以問T答K，更可以問台北市政答中央政府，但請不要人家問學歷答問游錫堃，雖然同事一場，但是立法委員的學歷，立法院長真的管不到，「我已經躺著了！不要再對我開槍了吧！」