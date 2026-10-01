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▲▼宋智孝拍攝的內衣褲畫報看起來超辣，保留真實身材曲線與光影。（圖／宋智孝IG@my_songjihyo）

韓國女星宋智孝親自擔任自創內衣品牌模特兒，近日公開最新宣傳畫報，只見她單穿自家內衣褲入鏡，大方展現白皙肌膚與性感身材，照片看起來似乎「0修圖」，連小腹凹凸不平的陰影都保留，這種親民、不遮掩的真實模樣讓粉絲讚翻，狂誇宋智孝身材完全沒走鐘，根本看不出是45歲的人。跨足副業擔任內衣品牌CEO的宋智孝，日前透過品牌官方社群釋出一系列親自上陣拍攝的全新畫報。畫面中她換上多套不同顏色的內衣，以最自然的站姿呈現商品實穿效果。只見現年45歲的宋智孝保養得宜，纖細腰身與火辣S曲線相當吸睛。但其中幾張照片疑似受拍攝角度與光影影響，未經刻意修飾的下腹線條自然呈現，意外成為網友議論焦點。部分酸民留言直呼：「第一眼以為是小腹跑出來」、「品牌是不是完全沒修圖？」 但多數粉絲都正面挺爆，認為宋智孝這種樣子反倒更迷人：「這樣看起來才真實啊，這才是正常人該有的身材，她甚至還偏瘦」、「這種身材才有說服力，不然模特都瘦巴巴，誰穿都嘛好看」、「好喜歡姐姐，自信就是魅力」。宋智孝為了內衣品牌「NINA.SSONG（妮娜宋）」籌備多年，親自參與設計與選料的成果。她先前曾透露，自己不僅親自跑東大門市場找合適的布料，還反覆修改樣品與試穿。品牌2024年剛起步時，宋智孝也曾坦言銷量不如預期，甚至經歷過「一天只收到1筆訂單」的低潮時期。不過隨著她親自擔任模特兒宣傳，並開通全球線上商城擴展國際市場，品牌知名度大開，整體業績已逐步成長。