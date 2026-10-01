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藝人謝沛恩（Aggie）日前平安生下寶貝兒子「Baby V」，正式升格當媽媽，今（1）日分享生產喜訊。她在家中以水中生產生下兒子。她也透露懷孕期間一共胖了25公斤，沒想到產後才一週增加的體重已掉了大部分，恢復狀況相當順利，另外她也提到自己在當媽之後一時還無法習慣新的身份，聽到醫護人員說「媽媽在這裡」還以為是在講賴佩霞。談到產後恢復狀況，謝沛恩表示目前非常順利，助產師也教了她許多產後照護小技巧，而能一直待在家裡休息，對恢復幫助很大。她透露這一週幾乎20小時都在親餵，寶寶常常直接趴在她胸口，和她進行肌膚接觸。親餵也會刺激子宮收縮，因此才短短一星期，她已經能明顯感受到身體與子宮逐漸恢復的變化。謝沛恩也坦言，懷孕期間大約胖了25公斤，「沒想到產後才一個星期，增加的體重已經掉了大部分。」不過她認為比起體重數字，更重要的是身體真的恢復得很好。能在熟悉環境休養、寶寶隨時在身邊，又有家人照顧陪伴，讓她覺得這是一段非常幸福又珍貴的產後時光。回想第一次把Baby V抱在懷裡的時刻，謝沛恩形容自己「超級興奮、超級開心」，家人還笑說，那一瞬間她好像突然所有體力都回來了，不過她也笑說，自己好像有一種說不清楚的「冒牌者症候群」感覺，明明知道寶寶出生、自己已經當媽媽了，但這個新身分並沒有立刻進入腦袋。生產過程中還發生一段小插曲，當時陪產員擔心寶寶可能等不到助產師從花蓮趕到台北，便建議先叫救護車以防萬一。醫護人員到家中、走進浴室時，謝沛恩正坐在生產池裡。她聽到對方說「媽媽在這裡」，第一反應竟是：「我媽到了嗎？」因為當時媽媽賴佩霞正在去捷運站接助產師的路上，她一度以為是在說賴佩霞，後來才反應過來「媽媽」指的是自己，才突然意識到：「喔對耶，我現在就是媽媽了！」謝沛恩透露，Baby V目前看起來比較像爸爸，但這幾天下來，她也慢慢發現寶寶某些小表情和五官，會讓她想到自己小時候的照片，感覺自己的影子也開始一點一點冒出來。升格外婆的賴佩霞也分享，第一眼看到寶寶頭探出來時，心情充滿驚喜，「心花怒放」。賴佩霞也表示接下來的育兒生活是新手爸媽自己的生命經驗累積，她會盡可能不插手，只有在他們需要時做後援，「百分百支持他們、愛他們，鼓勵他們。」