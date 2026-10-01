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洋流必須加速成洋嘯！漂浪島嶼：超越蔡英文87萬票歷史

隨著年底九合一選舉腳步逼近，首都之戰也備受外界高度關注，民進黨台北市長參選人沈伯洋宣布啟動「大洋流計畫」，洋流號將車掃台北市6個選區進行宣講；而藍營對手台北市長蔣萬安，近來也正式成立競選辦公室，並喊出「台北安可」口號，展現積極爭取連任的態勢。對此，作家漂浪島嶼分析，沈伯洋已達成圍困任務，若能扳倒蔣萬安就是歷史大功。漂浪島嶼提到，最初沈伯洋參選北市，民間並不看好，認為無法取代行政院副院長鄭麗君的聲望，甚至難敵蔣萬安的知名度，所以選贏很難；但是現今發展，洋流湧現，群起輪攻，蔣萬安已經四面受敵，甚至名聲動搖，只能全力回防，難再四處助選，基本上沈伯洋已達成圍困任務，如果能夠進一步圍殲台北，扳倒蔣萬安，就是民進黨的歷史大功。「萬安不安心，成為當下選戰氣氛。」漂浪島嶼續指，甚至一些民調顯示，台北必定易主，蔣萬安沒有第二任。漂浪島嶼表示，蔣萬安面臨洋流溫馨扮白臉，外線輪攻作黑面的大洋流兩面選戰策略，至今能夠保持笑容，全賴吃定藍白合的選票底盤，因為2022年藍白合計90多萬選票；而這次沒有白營分裂，再掉票也大贏上次綠營43萬選票，所以底氣足，翻盤除非出大事。最後，漂浪島嶼強調，更重要是一位市長，一場選戰受到全方位批判檢視，如果扳倒算煉獄，永難再復生，如果扳不倒算煉金，煉到無雜質，未來還要拿什麼議題開轟，蔣萬安也算千錘百煉孤戰重生。台北藍白合90萬票算是天塹，沈伯洋要翻轉勝選，就要超越蔡英文創下台北87萬票的歷史紀錄，洋流必須加速成洋嘯。