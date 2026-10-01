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台灣壽司郎《帕比順順》聯名！3波段推7款餐點與27款周邊商品

▲壽司郎《帕比順順》（PUPPET SUNSUN）聯名全系列，7款餐點、27款周邊商品。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

10月1日（四）起：

「野生鮪魚豪華拼盤」300元 ：集結６款不同烹調手法與形式的鮪魚餐點，一次就能品嘗到鮪魚多元風味。隨機附贈「聯名限定透卡」乙張（限量35,000份，共計3種）。





：集結６款不同烹調手法與形式的鮪魚餐點，一次就能品嘗到鮪魚多元風味。隨機附贈「聯名限定透卡」乙張（限量35,000份，共計3種）。 「炙燒羅勒鮮蝦＆帆立貝」60元 ：把鮮蝦和帆立貝結合充滿清新香氣的羅勒、美乃滋後炙燒，展現濃郁多層次口感。點購附贈「聯名限定插卡」乙張。





：把鮮蝦和帆立貝結合充滿清新香氣的羅勒、美乃滋後炙燒，展現濃郁多層次口感。點購附贈「聯名限定插卡」乙張。 「酪梨鮭魚」60元 ：將入口甘甜鮮美的鮭魚，配上質地綿密滑嫩的酪梨、辛香脆爽的洋蔥，入口清爽美味。點購附贈「聯名限定插卡」乙張（「聯名限定插卡」限量200,000份，共計5種）。





：將入口甘甜鮮美的鮭魚，配上質地綿密滑嫩的酪梨、辛香脆爽的洋蔥，入口清爽美味。點購附贈「聯名限定插卡」乙張（「聯名限定插卡」限量200,000份，共計5種）。 「草莓鮮奶油古典巧克力蛋糕」120元：以醇厚古典巧克力蛋糕為基底，鋪上酸甜綿滑的草莓鮮奶油，再點綴上可口草莓丁。隨餐附贈「聯名限定貼紙」乙張（限量42,000份，共5種）。





▲10月1日起開賣4款聯名餐點，送透卡、插卡與貼紙。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

10月8日（四）起：

「聯名手指偶飲料組合」280元：點購可口可樂、雪碧、冷泡烏龍茶、可爾必思任一款指定飲品，隨機附贈「聯名手指偶」乙個（限量30,000份，共計3款）。





▲10月8日起開搶可愛手指娃娃。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

10月15日（四）起：

「萌抱壽司套餐」350元 ：匯集玉米軍艦、鮪魚沙拉軍艦、鮭魚卵軍艦及玉子燒、鮮蝦、豆皮壽司、炸蝦及煎餅。隨機附贈「聯名限定底紙」及「聯名限定透明包＆貼紙」乙組（限量35,000份，共計3款）。





：匯集玉米軍艦、鮪魚沙拉軍艦、鮭魚卵軍艦及玉子燒、鮮蝦、豆皮壽司、炸蝦及煎餅。隨機附贈「聯名限定底紙」及「聯名限定透明包＆貼紙」乙組（限量35,000份，共計3款）。 「炙燒起司漢堡排」60元 ：特製漢堡排融入辛香洋蔥，搭配炙燒微化的美乃滋起司，大口咬下迎來滿滿肉汁好滿足。點購附贈「聯名限定插卡」乙張。





：特製漢堡排融入辛香洋蔥，搭配炙燒微化的美乃滋起司，大口咬下迎來滿滿肉汁好滿足。點購附贈「聯名限定插卡」乙張。 「是拉差泰式辣醬鮪魚泥軍艦」40元：人氣鮪魚泥軍艦揉合是拉差辣醬，為綿滑鮪魚泥賦予酸甜微辣的絕妙滋味。點購附贈「聯名限定插卡」乙張（「聯名限定插卡」限量200,000份，共計5種）。





▲10月15日起必收《帕比順順》透明小包。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

全台5家壽司郎《帕比順順》DIGIRO主題限定店！資訊一覽

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，鎖定螢幕上迴轉鏈，會不定時出現的「PUSH HERE」動態字樣，趕快點按就能觸發《帕比順順》角色從螢幕上方紛紛登場，看得到趣味驚喜喔。

▲《帕比順順》登上台灣壽司郎巨型螢幕。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

▲全台5家壽司郎DIGIRO主題限定店，巨型螢幕都有《帕比順順》。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

日本當紅《帕比順順》（PUPPET SUNSUN）聯名壽司郎來到台灣！繼今年3月日本壽司郎才亮相，今10月1日開賣7款聯名餐點送透卡與插卡，可愛手指偶娃娃、透明小包與貼紙等27款周邊商品，還有5家壽司郎《帕比順順》DIGIRO主題限定店一次整理。快來找「SUNSUN、NONNON、ZONZON、TSUKUTSUKU、FANFAN」5大可愛角色一起玩。今年3月在日本壽司郎掀起搶購熱潮的超人氣角色《帕比順順》（PUPPET SUNSUN），台灣也買得到！台灣壽司郎秋季重磅攜手《帕比順順》推出聯名活動，10月1日至10月30日限時登場，共3波段推出7款聯名限定餐點，搭配27款周邊商品，贈品皆為數量有限、送完為止，大家快記下獲得方式。◾️️◾️◾️台灣壽司郎這次特別打造全台5家「DIGIRO數位迴轉壽司」主題限定店，在寬150公分、高50公分的巨型螢幕上找得到「SUNSUN、NONNON、ZONZON、TSUKUTSUKU、FANFAN」5大人氣角色；數位迴轉鏈也從經典黑金雙色，換上代表性的深藍、淺藍與鵝黃色彩。◾️：台北市信義區松智路17號B1◾️：台北市信義區忠孝東路四段505號B2◾️：台北市中山區敬業三路20號美麗華2樓◾️：台中市南屯區市政南一路158號◾️：台南市中西區西門路一段658號B1