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聯邦最高法院臨時撤銷關頭暫緩執行令

18歲時犯下虐殺案 爭議延燒數十年

美國田納西州於周三晚間進行州內200年來首場女死囚處決，然而，現年50歲的女死囚派克（Christa Gail Pike）在被注射兩劑致死藥物戊巴比妥（pentobarbital）後，不僅並未死亡，反而沉沉睡去發出如雷鼾聲，讓現場觀察人員傻眼。派克隨後被緊急送往醫院，她的律師指控處決失敗讓派克承受不必要的痛苦，應暫緩執行。死刑專家指出，死囚在完整接受注射後依然存活，屬於前所未見的罕見重大失敗。根據《CNN》報導，處決現場媒體觀察員透露，執行室的窗簾於晚間7時27分拉開，派克當時被固定在病床上且意識清醒，甚至一度抬頭詢問獄方人員，她現在的感覺是否正常。等到晚間8時26分，觀察員獲知第二劑戊巴比妥已完成注射。然而，派克隨後持續發出巨大鼾聲；晚間8時53分，現場麥克風被切斷，獄方隨即請媒體離場。派克的辯護律師團隊於深夜向美國聯邦最高法院提交緊急聲明，指出派克在兩劑藥物注射後仍有生命跡象，已由救護車載離監獄。律師團痛批此過程讓派克遭受「不必要的劇烈痛苦」，嚴重違反憲法禁止殘忍且不尋常懲罰的規定，要求立即停止執行並實施急救。田納西州矯正署發言人第一時間則表示，她無法立即對現場狀況提供進一步說明。非營利組織死刑資訊中心（DPIC）執行董事長馬赫（Robin M. Maher）表示，過去雖有7起死刑處決因無法順利找到靜脈而中止執行的紀錄，但「從未有死囚在已完整接受致死藥物劑量後依然存活」，此事件在美國司法史上可說絕無僅有。然而，這已是田納西州今年第二次發生死刑執行出包。今年5月，該州曾因執行人員耗費了逾一小時仍無法為死囚卡魯瑟斯（Tony Carruthers）建立靜脈注射管路施打藥劑，最終不得不緊急喊卡。派克因在1995年（時年18歲）犯下殘忍謀殺案被判處死刑，成為田納西州200多年來首位被執行死刑的女性死囚。派克的執行過程波折不斷。就在執行死刑當天，聯邦第六巡迴上訴法院以2比1投票通過暫緩執行令，裁定死刑暫緩。上訴法院認為需審慎評估派克童年遭受性侵的經歷是否在原審量刑判決中得到充分考量。然而，田納西州檢察總長隨即向最高法院提出抗告，主張最後一刻喊卡死刑將對受害者家屬造成二次傷害。最高法院以6比3票數作出裁定，撤銷了暫緩執行令，允許死刑繼續執行。自由派大法官索托瑪雅（Sonia Sotomayor）則提出異議，認為最高法院過早干預上訴法院審理，恐阻礙司法公正。回顧這起震驚全美的案件，1995年1月12日。當時18歲的派克因懷疑同校19歲女學生史萊默（Colleen Slemmer）企圖搶走其男友，於是將對方誘騙至森林後，以美工刀割傷並以瀝青重擊致死。派克的17歲男友席普（Tadaryl Shipp）隨後在受害者屍體上刻下象徵撒旦教的五角星圖案。席普當年被判處終身監禁，派克則成為全案唯一被判死刑者。派克入獄後被診斷出患有躁鬱症與創傷後壓力症候群（PTSD），其辯護律師與支持團體長期主張，審判時未能充分考量其創傷病史與心智狀態；受害者史萊默的母親則堅稱已等待司法正義數十年，盼能親眼見證執行。根據死刑資訊中心統計，自1976年美國恢復死刑以來，僅有18名女性被執行死刑，約占總執行人數1％。目前派克的最新身體狀況以及田納西州矯正署的後續處置，仍待官方進一步釐清說明。