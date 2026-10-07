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▲白冰飾演的「林瓏」眼紅趙今麥表現好。（圖／翻攝自微博@無可替代）

趙今麥、魏大勛主演的《無可替代》在Netflix登上熱播榜第一，劇中趙今麥飾演的徐遲是職場新鮮人，為了成為無可替代的人才，她不顧一切力爭上游，就連直屬主管都沒放在眼裡，第一集中就越級報告，讓總經理同意她找相關產業的人到公司開會，直屬主管林瓏（白冰 飾）見到一批陌生人出現在公司，發生什麼事都不知道，氣到差點暈倒。趙今麥在《無可替代》中飾演的徐遲，歷經父親外遇、母親輕生，她一心只想成為人上人，在職場上不擇手段，在顧問公司上班，還在試用期就展露野心，越級報告得到總經理的同意，找經濟產業研究院的人一起開會討論專案，直屬主管白冰卻完全不知情。白冰把她叫出會議室痛罵一頓，「」質疑她請來的人職等不夠高，如何能解決他們的問題，趙今麥卻嘆氣，接著細數那些人的來歷，以及自己是透過分享報告免費交換來的，不需要花公司一毛錢，之所以能這麼快請對方來，是因為曾經在對方公司實習過，關係一直不錯。白冰說，「」此時趙今麥幫大家點的咖啡外送到了，她拿了咖啡就進會議室，還要白冰晚點再說。等會議開完，白冰就把她調派去打雜，所有人都看得出來，是因為她太優秀，受到主管眼紅，不過趙今麥也不放在心上，「不少觀眾看了都拍手叫好，「太人間清醒了」、「這哪是職場劇，宮鬥劇吧」、「哇賽職場綠茶」、「說的真好，但也是真欠揍」。