中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（1）日共2場比賽，力拚下半季冠軍的樂天桃猿，今日南下澄清湖球場踢館台鋼雄鷹，艾菩樂（Tyler Eppler）掛帥戰廖乙忠；統一7-ELEVEn獅與味全龍在天母球場打保留比賽，從三局下無人出局一壘有人打起，雙方先發投手為獅帝芬（Jackson Stephens）與蔣銲（John Gant）。《NOWnews》整理出10月1日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月1日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月1日賽後）：
❗️賽果與戰績走勢：桃猿目前在下半季暫居第2，落後龍頭兄弟1.5場勝差，淘汰指數為3，未來每戰都不能再輸，若今日不敵雄鷹，淘汰指數將降為2，若能擊退雄鷹，將縮短與兄弟的勝差。獅隊目前晉級季後賽的魔術數字為「M2」，若今日擊退龍隊，將下修至M1，若輸給龍隊，則維持在M2。
雄鷹主場戰桃猿 廖乙忠對決艾菩樂
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第6，今日推出土投廖乙忠先發，本季出賽7場，無勝敗紀錄，防禦率6.94。廖乙忠本季與桃猿交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.23。
桃猿目前排名第2，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽22場，拿下5勝9敗，防禦率2.88。艾菩樂本季與雄鷹交手2場，吞下2敗，對戰防禦率6.92。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
獅隊、龍隊天母打保留比賽 獅帝芬對決蔣銲
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第4，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽20場，拿下9勝2敗，防禦率1.36。蔣銲本季與獅隊隊交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率0.88。
獅隊目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽21場，拿下8勝8敗，防禦率2.71。獅帝芬本季與龍隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率1.64。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️10/1中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月1日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|58
|34-24-0
|0.586
|-
|2
|樂天桃猿
|55
|31-24-0
|0.564
|1.5
|3
|統一獅
|57
|31-26-0
|0.544
|2.5
|4
|味全龍
|56
|26-30-0
|0.464
|7
|4
|富邦悍將
|56
|24-32-0
|0.429
|9
|6
|台鋼雄鷹
|56
|23-33-0
|0.411
|10
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|116
|65-51-0
|0.560
|封王
|2
|統一獅
|116
|60-55-1
|0.522
|4.5
|3
|富邦悍將
|116
|58-58-0
|0.500
|7
|4
|樂天桃猿
|115
|55-58-2
|0.487
|8.5
|5
|中信兄弟
|117
|54-61-2
|0.470
|10.5
|6
|台鋼雄鷹
|116
|53-62-1
|0.461
|11.5
雄鷹主場戰桃猿 廖乙忠對決艾菩樂
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第6，今日推出土投廖乙忠先發，本季出賽7場，無勝敗紀錄，防禦率6.94。廖乙忠本季與桃猿交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.23。
桃猿目前排名第2，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽22場，拿下5勝9敗，防禦率2.88。艾菩樂本季與雄鷹交手2場，吞下2敗，對戰防禦率6.92。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第4，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽20場，拿下9勝2敗，防禦率1.36。蔣銲本季與獅隊隊交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率0.88。
獅隊目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽21場，拿下8勝8敗，防禦率2.71。獅帝芬本季與龍隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率1.64。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：10%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。