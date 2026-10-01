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⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月1日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 - 2 樂天桃猿 55 31-24-0 0.564 1.5 3 統一獅 57 31-26-0 0.544 2.5 4 味全龍 56 26-30-0 0.464 7 4 富邦悍將 56 24-32-0 0.429 9 6 台鋼雄鷹 56 23-33-0 0.411 10

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月1日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 116 65-51-0 0.560 封王 2 統一獅 116 60-55-1 0.522 4.5 3 富邦悍將 116 58-58-0 0.500 7 4 樂天桃猿 115 55-58-2 0.487 8.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10.5 6 台鋼雄鷹 116 53-62-1 0.461 11.5

▲台鋼雄鷹今日交手樂天桃猿，推出廖乙忠先發。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.9.22）

▲味全龍今日與統一獅在天母球場打保留比賽，推出聯盟防禦率王蔣銲先發。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（1）日共2場比賽，力拚下半季冠軍的樂天桃猿，今日南下澄清湖球場踢館台鋼雄鷹，艾菩樂（Tyler Eppler）掛帥戰廖乙忠；統一7-ELEVEn獅與味全龍在天母球場打保留比賽，從三局下無人出局一壘有人打起，雙方先發投手為獅帝芬（Jackson Stephens）與蔣銲（John Gant）。❗️桃猿目前在下半季暫居第2，落後龍頭兄弟1.5場勝差，淘汰指數為3，未來每戰都不能再輸，若今日不敵雄鷹，淘汰指數將降為2，若能擊退雄鷹，將縮短與兄弟的勝差。獅隊目前晉級季後賽的魔術數字為「M2」，若今日擊退龍隊，將下修至M1，若輸給龍隊，則維持在M2。🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35雄鷹目前排名第6，今日推出土投廖乙忠先發，本季出賽7場，無勝敗紀錄，防禦率6.94。廖乙忠本季與桃猿交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.23。桃猿目前排名第2，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽22場，拿下5勝9敗，防禦率2.88。艾菩樂本季與雄鷹交手2場，吞下2敗，對戰防禦率6.92。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名第4，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽20場，拿下9勝2敗，防禦率1.36。蔣銲本季與獅隊隊交手5場，拿下3勝1敗，對戰防禦率0.88。獅隊目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽21場，拿下8勝8敗，防禦率2.71。獅帝芬本季與龍隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率1.64。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：30度至31度降雨機率：10%📍天母球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：20%