我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨台北市議員許甫昨公開民進黨北市黨部公文，質疑民進黨台北市長參選人沈伯洋的「洋流」是動員。台北市長蔣萬安今（1）日表示，任何造勢場合「動員」都很正常，這是民主活動的一環，但對手陣營近期動員頻繁，他戒慎恐懼、如履薄冰、審慎以對。許甫昨貼出綠北市黨部公文，內容是4日沈伯洋競總成立大會動員責任額，總計5300人，被質疑人工造浪。蔣萬安今表示，任何造勢場合動員很正常，這也是民主活動的一環。但確實有朋友特別告訴他，對手陣營最近動員頻繁綿密，要提高警覺，所以他的態度就是戒慎恐懼，持續透過施政成績爭取市民認同，北市府推動各項建設，提出好的政策造福市民的腳步不會停下來。至於總統賴清德稱「洋流」溫暖，蔣萬安說，很多民眾敲碗等待賴清德的團結十講何時講完，也看到綠委稱讚立法院長韓國瑜會在10月4號用他的高度以及魅力來為新北市長參選人李四川，還有包括台中市長參選人江啟臣來加持。