日本人氣雜貨品牌 3COINS 登台！繼西門町誠品武昌首店創下佳績後，官方今（1）日無預警於社群震撼宣布台灣 2 號店地點，確定將進駐台北中山商圈「誠品生活南西店 B1F」。代理商先前透露今年底前必定開出台北 2 號店，如今地點正式揭曉，開幕時間與門市資訊一次看！
🟡二號店進駐誠品南西！開幕日期與詳情將公布
日本知名 300 日圓雜貨品牌 3COINS 登台後引發排隊熱潮，官方社群今日無預警發布重大喜訊，正式宣布「3COINS Taiwan 2號店」即將進駐台北市「誠品生活南西店 B1F」。官方特別表示，南西店將帶來更多讓人期待的生活小物與日常驚喜，至於確切的開幕日期、試營運流程及整理券發放細節，則會於官方社群陸續公開。
🟡首店熱銷客單價破千！單日營業額推估60萬
事實上，3COINS 台灣代理商富昱谷日總經理林俞禎先前於西門首店開幕時受訪便透露，試營運期間每日發放 500 張整理券控管人數，原估客單價約 700 至 800 元，不料民眾購買力強勁，平均客單價直接衝破 1,200 元、提袋率高達七至八成，單日營業額估達 60 萬元，亮眼成績讓台日團隊驚喜不已，也促成 2 號店快速拍板展店。
🟡今年展店鎖定台北市！中南部擴張等流程完善
針對許多中南部消費者敲碗期待擴店，林俞禎強調「今年的展店規劃都在台北商圈」，暫不急於跨縣市擴張，主因考量到商品進口通關與補貨流程需先在台北完善。至於未來是否開出 3 號店或大型店型 3COINS+？日方專務取締役澤井克之說明，海外店鋪皆會統一以 3COINS 形式展店，團隊將在 2 號店開出並評估營運數據後，視適當契機繼續規畫新門市。
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日本知名 300 日圓雜貨品牌 3COINS 登台後引發排隊熱潮，官方社群今日無預警發布重大喜訊，正式宣布「3COINS Taiwan 2號店」即將進駐台北市「誠品生活南西店 B1F」。官方特別表示，南西店將帶來更多讓人期待的生活小物與日常驚喜，至於確切的開幕日期、試營運流程及整理券發放細節，則會於官方社群陸續公開。
事實上，3COINS 台灣代理商富昱谷日總經理林俞禎先前於西門首店開幕時受訪便透露，試營運期間每日發放 500 張整理券控管人數，原估客單價約 700 至 800 元，不料民眾購買力強勁，平均客單價直接衝破 1,200 元、提袋率高達七至八成，單日營業額估達 60 萬元，亮眼成績讓台日團隊驚喜不已，也促成 2 號店快速拍板展店。
針對許多中南部消費者敲碗期待擴店，林俞禎強調「今年的展店規劃都在台北商圈」，暫不急於跨縣市擴張，主因考量到商品進口通關與補貨流程需先在台北完善。至於未來是否開出 3 號店或大型店型 3COINS+？日方專務取締役澤井克之說明，海外店鋪皆會統一以 3COINS 形式展店，團隊將在 2 號店開出並評估營運數據後，視適當契機繼續規畫新門市。