我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安26日出席中庄仔福德宮土地公聖誕晚宴，獲廟方致贈象徵「步步高升」的祈福甘蔗，活動結束後卻將甘蔗留在現場未帶走，慘遭外界一片罵聲；事後，蔣萬安緊急致歉，並已派人前往取回。不過，這場風波尚未平息，台灣青年民主協會理事張育萌透露，蔣萬安雷到連辦桌外燴的工作人員都被惹毛，不僅晚到、致詞又有夠長，害第3道菜都沒辦法上。新北市議員卓冠廷日前接獲投訴，陳情者正是中庄仔福德宮「辦桌廚房團隊」的外場場控人員，其特地解釋，為什麼蔣萬安在台上狂喊「凍蒜」的時候，董事長林春裕打斷喊「大家要吃飯了！」當天沈伯洋比較早來，致詞也僅5分鐘；反觀蔣萬安姍姍來遲，7點40分上台，且致詞的時間又很長，直到喊「蔣萬安，凍蒜！凍蒜！」已經是7點53了。陳情者續指，蔣萬安一來，現場人很多，場控一直沒辦法上第3道菜，可是都快要8點了一堆人等著要吃飯，董事長當然也很急，只能趕快打斷。「蔣萬安團隊沒有替我們端菜的人著想！」場控人員明確向卓冠廷投訴，同時也說出大實話，他們承辦中庄仔的辦桌已經10年了，以前蔣萬安都會來，董事長還陪著他敬酒，但自從蔣萬安變市長後，真的都沒看其出現過。這讓張育萌聽了也忍不住狠酸，蔣萬安這位「蔗出公子」根本有超能力吧？遇到誰都可以惹毛，從選上市長就忘本，到甘蔗直接亂丟，已經害廟方不爽，現在靠著國民黨的豬隊友們，連宮廟的辦桌工作人員都能得罪，「怎麼會有人選個市長，卻整天在刷下限的啦？」