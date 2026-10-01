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民進黨基隆市長參選人童子瑋官方LINE好友正式突破3,000人，好友數也超越現任市長謝國樑。對此，童子瑋今（1）日表示，近期好友快速成長，主要來自兩波提升，一是前總統蔡英文日前透過官方LINE，以「有為青年」向支持者介紹童子瑋；另一波則是黃阿瑪進駐基隆港後，吸引大量年輕族群與親子家庭關注，加上總統賴清德親自到場點燈，進一步討論度。童子瑋表示，官方LINE好友突破3,000人，首先要感謝蔡英文。9月初蔡英文陪他一起走訪基隆後，近期又透過其的官方LINE，以「有為青年」向更多朋友介紹他，讓許多原本不熟悉童子瑋的人，開始進一步認識他的市政理念與城市規劃。他說，這份支持對團隊而言不只是鼓勵，也代表更多人開始關心基隆下一步要怎麼走。童子瑋指出，另一波明顯成長則來自近期最吸睛的「黃阿瑪」。15公尺高的黃阿瑪進駐基隆港後，這幾天在港邊可以看到大量年輕朋友、親子家庭，也有許多外縣市遊客特地前來拍照打卡。根據網路聲量媒體《時局》統計，9月「黃阿瑪在基隆」相關討論累計超過5,000筆，其中大量聲量集中在進港、點燈後的一週內，顯示活動已成功把更多人的目光帶進基隆。童子瑋表示，賴清德日前也親自來到基隆港，與他共同為黃阿瑪點燈，並談到基隆「因港而生、因港而興」，也肯定東西岸整合與港市合作的發展方向。他認為，一座城市要進步，真正重要的是，能不能透過好的方法讓更多人重新看見基隆、走進基隆、願意留下來，最後再把消費、投資與工作機會一起帶進這座城市。童子瑋指出，這也是他提出「基港雙心」規劃的核心思考。從「東岸旅運核心、西岸國門中心」，到點亮西岸、Water Taxi水上計程車，再到邀請企業界人士實際走進港區了解基隆條件，目的都是希望讓基隆港重新成為市民生活、觀光消費、產業投資與城市品牌的核心，而不是只有船舶進出的空間。童子瑋表示，未來希望把文化活動、城市行銷、交通建設與產業招商放在同一張城市藍圖裡思考。好的活動可以帶來人潮，好的交通可以增加停留，好的招商則可以進一步創造工作機會；真正的城市治理，就是把這些元素整合起來，形成長期發展的正向循環。童子瑋最後表示，3,000名LINE好友不是終點，而是一個新的開始，也提醒自己有更多人正在關心基隆的未來。他說，接下來會繼續保持熱情、活力與創意，提出更多具體的市政規劃與政策，讓基隆更好住、更好玩，也成為一座更有趣、更有發展機會的城市。