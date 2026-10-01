日本東京連續35天下雨，刷新日本氣象廳自1886年有紀錄以來最長紀錄，泰國近期也遭遇豪雨，氣象專家賈新興表示，聖嬰現象造成副熱帶高壓偏東、偏北，使日本暖濕空氣與北方冷空氣交會，加上秋雨鋒面及颱風影響，短期雨勢仍沒有明顯減緩趨勢；泰國則是單純受低壓帶影響，配合西南季風，逾58萬戶受洪災影響。
東京連下雨35天 泰國豪雨釀洪災至少8死
日本東京近期出現罕見連續降雨，東京從8月27日至9月30日，已連續35天測得降水，刷新日本氣象廳自1886年有紀錄以來最長紀錄，9月東京降雨量一度達629毫米，接近平常同期3倍；泰國自9月中旬起也遭遇大範圍洪水，截至9月28日，已有41個省出現洪災，超過58萬戶、約180萬人受影響，至少8人死亡。
秋雨鋒面＋暖濕空氣＋颱風 日本雨勢一路延續
為何日本會出現如此長時間降雨？賈新興分析，今年大環境的一項明顯特徵，就是聖嬰現象導致「副熱帶高壓位置偏東、偏北」，使暖濕空氣更容易往日本方向輸送，同時與北方較冷的空氣交會，讓秋雨鋒面容易滯留在日本附近，形成持續性的降雨環境。
除了秋雨鋒面停滯、暖濕空氣持續供應外，日本也頻頻受到颱風系統影響，3種因素相互作用，使雨勢更加明顯；中央氣象署預報中心主任黃椿喜也說明，光是9月，杜鵑颱風、舒力基颱風，雖然沒有直接登陸日本，但北轉之後，外圍環流也與北方鋒面系統互動，帶來長時間雨勢。
東京雨不停還沒完 泰國低壓帶持續盤踞
日本的明顯降雨，從近期民眾觀賞亞運直播中都能發現，尤其田徑比賽幾乎都在雨中進行，賈新興提醒，「聖嬰現象」這個大環境配置沒有明顯改變前，日本的降雨型態將會持續，短期之內還沒有減緩的趨勢，有安排相關行程務必特別留意。
另一方面，泰國自9月中旬起也遭遇大範圍洪水，曼谷部分地區短短2至3天累積約320毫米雨量，排水系統不堪負荷，賈新興提及，9月本來就是泰國熱帶系統較活躍的季節，加上西南季風，平時降雨型態多以午後熱對流為主，但今年受到「低氣壓」長時間盤據影響，讓當地雨勢明顯增加，在東南亞秋季多雨並非異事。
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日本東京近期出現罕見連續降雨，東京從8月27日至9月30日，已連續35天測得降水，刷新日本氣象廳自1886年有紀錄以來最長紀錄，9月東京降雨量一度達629毫米，接近平常同期3倍；泰國自9月中旬起也遭遇大範圍洪水，截至9月28日，已有41個省出現洪災，超過58萬戶、約180萬人受影響，至少8人死亡。
為何日本會出現如此長時間降雨？賈新興分析，今年大環境的一項明顯特徵，就是聖嬰現象導致「副熱帶高壓位置偏東、偏北」，使暖濕空氣更容易往日本方向輸送，同時與北方較冷的空氣交會，讓秋雨鋒面容易滯留在日本附近，形成持續性的降雨環境。
除了秋雨鋒面停滯、暖濕空氣持續供應外，日本也頻頻受到颱風系統影響，3種因素相互作用，使雨勢更加明顯；中央氣象署預報中心主任黃椿喜也說明，光是9月，杜鵑颱風、舒力基颱風，雖然沒有直接登陸日本，但北轉之後，外圍環流也與北方鋒面系統互動，帶來長時間雨勢。
日本的明顯降雨，從近期民眾觀賞亞運直播中都能發現，尤其田徑比賽幾乎都在雨中進行，賈新興提醒，「聖嬰現象」這個大環境配置沒有明顯改變前，日本的降雨型態將會持續，短期之內還沒有減緩的趨勢，有安排相關行程務必特別留意。
另一方面，泰國自9月中旬起也遭遇大範圍洪水，曼谷部分地區短短2至3天累積約320毫米雨量，排水系統不堪負荷，賈新興提及，9月本來就是泰國熱帶系統較活躍的季節，加上西南季風，平時降雨型態多以午後熱對流為主，但今年受到「低氣壓」長時間盤據影響，讓當地雨勢明顯增加，在東南亞秋季多雨並非異事。