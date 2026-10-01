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陳漢典與Lulu（黃路梓茵）去年10月登記結婚，正式升格夫妻，兩人婚後互動依舊甜蜜，今（1）日再度分享人生新進度，宣布終於有了「一起的家」。兩人曬出合照寫下：「去年10月登記結婚，今年10月我們終於有一起的家了。」字裡行間藏不住對新生活的期待。陳漢典與Lulu發文表示，有時候真的覺得人生像是一場大型的扮家家酒，如今兩人有了共同的家，也讓他們相當期待新家完成後的樣子。目前新家仍在設計規劃階段，夫妻倆也向網友求助：「2個人的家有什麼需要注意的嗎？以下開放過來人給予寶貴經驗。」貼文曝光後，不少粉絲紛紛湧入留言祝福，也有人笑虧兩人從螢光幕前的默契搭檔，進階成真正一起規劃生活的夫妻，留言區更有許多過來人分享裝潢、收納、生活習慣磨合等建議。陳漢典與Lulu去年10月登記後，今年1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，當時席開70桌、宴請約650位親友，現場星光熠熠，包括吳宗憲、王偉忠、邰智源、郭子乾、許光漢、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、邱澤與許瑋甯夫婦等人都到場祝福，陣容宛如大型頒獎典禮。婚禮上也有不少感人橋段，兩人交換誓詞時，陳漢典深情表示，自己找到一個很愛的人，剛好對方也很愛他，並承諾會一直陪在Lulu身邊；Lulu也感性告白，曾說自己怕輸、怕丟臉，但最怕的是沒有對方。如今兩人從完成登記、舉辦婚宴，再到共同規劃新家，也讓粉絲見證「典Lu夫妻」一步步邁向新的生活階段。