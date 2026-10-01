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▲台中發電廠燃煤1、2號機組共用一個煙囪。（圖／台電提供，2026.10.01）

台中發電廠燃煤1、2號機組昨天解聯停機，今（1）日正式除役並啟動拆除作業。台中市長盧秀燕開心表示，這是台中市、甚至中部地區的重要歷史時刻；她感謝中部4縣市過去8年共同努力，更強調這次是中火有史以來第一次真正拆除燃煤機組，而非僅是停役或備役。她感謝中火「說到做到」，並期盼後續拆除進度能再加快。中火第一部燃煤機組自 1991年開始商轉併聯發電，盧秀燕表示，從今天起，中火兩部燃煤機組正式停止發電，並進入拆除程序。她特別強調「是拆煤喔！不是除役、停役或是備役喔！」她也感謝台中市民、中部地區民眾，以及南投、苗栗、彰化等鄰近縣市政府共同努力，為改善空氣品質、守護大中部地區民眾健康，過去8年始終堅持「增氣拆煤」政策。盧秀燕說，這8年來即使過程中各界有不同意見，但相關立場始終沒有動搖，如今終於完成台灣歷史上的第一次，「我們做到了！我們勝利了！」她也肯定中火最終「說到做到」，並透露，過去8年談判與堅持的過程中，由於全國發電需求量大，她始終擔心中火機組持續增加，連帶造成煙囪數量及碳排放量上升，因此當初堅持一定要看到燃煤機組拆除許可，才會核發燃氣機組相關許可。