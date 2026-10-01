美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽今（1）日持續熱戰。紐約洋基、聖地牙哥教士與芝加哥白襪皆以直落二的成績橫掃對手，成功挺進分區系列賽。另一方面，費城費城人隊在延長賽中險勝亞特蘭大勇士隊，將系列賽扳成：1平手，雙方將於明（2）日展開一戰定生死的第3戰。《NOWNEWS》也為讀者整理相關資訊、戰況提供參考。
教士4：1淘汰小熊 強力打線熄火成敗因
教士隊今日在主場以4：1擊敗芝加哥小熊隊，系列賽2連勝順利晉級。小熊隊在例行賽狂敲全聯盟最多的850分與220發全壘打，這條引以為傲的強力打線卻在季後賽徹底熄火，兩場比賽總計僅擠出1分。
擔任先發第4棒右外野手的日籍好手鈴木誠也，在4局上敲出右外野安打，隨後靠著隊友霍納（Nico Hoerner）的適時安打跑回全隊唯一一分。然而，他在8局上1出局一壘有人的關鍵時刻擊出雙殺打，未能幫助球隊延續攻勢。此外，達成「40轟40盜」並被視為年度MVP熱門人選的小熊開路先鋒皮特·克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，簡稱PCA），以及第2棒的布萊格曼（Alex Bregman）皆連續兩場比賽繳白卷，成為球隊進攻端的致命傷。
小熊投手群同樣無法有效壓制對手。先發投手高斯曼（Kevin Gausman）在2局下被波賈茲（Xander Bogaerts）敲出安打失掉2分，4局下接替投球的帕倫西亞（Daniel Palencia）又遭到代打的席茲（Gavin Sheets）轟出2分砲，最終無力回天。而日籍強投今永昇太雖然連續兩場在牛棚待命，但最終未能獲得登板機會，賽季遺憾提前結束。
白襪、洋基橫掃晉級 明聚焦勇士費城人生死戰
其他賽事方面，白襪隊以7：3擊退休士頓太空人，洋基隊則以9：2大勝波士頓紅襪，兩隊同樣以2勝0敗的完美戰績晉級分區系列賽。
今日戰況最為膠著的費城人與勇士之戰，費城人靠著延長賽第10局的關鍵發揮，以4：3氣走勇士，成功在客場續命。兩隊的終極生死戰將於明（2）日火熱開打，爭奪最後一張分區系列賽門票。
10月1日MLB季後賽外卡戰賽況
10月2日MLB季後賽賽程
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教士隊今日在主場以4：1擊敗芝加哥小熊隊，系列賽2連勝順利晉級。小熊隊在例行賽狂敲全聯盟最多的850分與220發全壘打，這條引以為傲的強力打線卻在季後賽徹底熄火，兩場比賽總計僅擠出1分。
擔任先發第4棒右外野手的日籍好手鈴木誠也，在4局上敲出右外野安打，隨後靠著隊友霍納（Nico Hoerner）的適時安打跑回全隊唯一一分。然而，他在8局上1出局一壘有人的關鍵時刻擊出雙殺打，未能幫助球隊延續攻勢。此外，達成「40轟40盜」並被視為年度MVP熱門人選的小熊開路先鋒皮特·克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，簡稱PCA），以及第2棒的布萊格曼（Alex Bregman）皆連續兩場比賽繳白卷，成為球隊進攻端的致命傷。
小熊投手群同樣無法有效壓制對手。先發投手高斯曼（Kevin Gausman）在2局下被波賈茲（Xander Bogaerts）敲出安打失掉2分，4局下接替投球的帕倫西亞（Daniel Palencia）又遭到代打的席茲（Gavin Sheets）轟出2分砲，最終無力回天。而日籍強投今永昇太雖然連續兩場在牛棚待命，但最終未能獲得登板機會，賽季遺憾提前結束。
其他賽事方面，白襪隊以7：3擊退休士頓太空人，洋基隊則以9：2大勝波士頓紅襪，兩隊同樣以2勝0敗的完美戰績晉級分區系列賽。
今日戰況最為膠著的費城人與勇士之戰，費城人靠著延長賽第10局的關鍵發揮，以4：3氣走勇士，成功在客場續命。兩隊的終極生死戰將於明（2）日火熱開打，爭奪最後一張分區系列賽門票。
|對戰組合
|比分
|勝投
|敗投
|救援成功
|系列賽戰況
|費城人@勇士
|費城人4:3勇士(延長10局)
|潘特(Andrew Painter)
|富恩特斯(Didier Fuentes)
|-
|雙方1-1平手
|白襪@太空人
|白襪7:3太空人
|凱伊(Anthony Kay)
|布朗(Hunter Brown)
|-
|白襪2-0晉級
|紅襪@洋基
|洋基9:2紅襪
|佛里德(Max Fried)
|葛雷(Sonny Gray)
|-
|洋基2-0晉級
|小熊@教士
|教士4:1小熊
|羅德里奎茲(Bradgley Rodriguez)
|高斯曼(Kevin Gausman)
|米勒(Mason Miller)
|教士2-0晉級
|對戰組合
|賽事階段
|時間
|轉播頻道
|費城人@勇士
|國聯外卡系列賽第3戰(生死戰)
|凌晨2:00
|NBC