我是廣告 請繼續往下閱讀

10月1日MLB季後賽外卡戰賽況

對戰組合 比分 勝投 敗投 救援成功 系列賽戰況 費城人@勇士 費城人4:3勇士(延長10局) 潘特(Andrew Painter) 富恩特斯(Didier Fuentes) - 雙方1-1平手 白襪@太空人 白襪7:3太空人 凱伊(Anthony Kay) 布朗(Hunter Brown) - 白襪2-0晉級 紅襪@洋基 洋基9:2紅襪 佛里德(Max Fried) 葛雷(Sonny Gray) - 洋基2-0晉級 小熊@教士 教士4:1小熊 羅德里奎茲(Bradgley Rodriguez) 高斯曼(Kevin Gausman) 米勒(Mason Miller) 教士2-0晉級

對戰組合 賽事階段 時間 轉播頻道 費城人@勇士 國聯外卡系列賽第3戰(生死戰) 凌晨2:00 NBC

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽今（1）日持續熱戰。紐約洋基、聖地牙哥教士與芝加哥白襪皆以直落二的成績橫掃對手，成功挺進分區系列賽。另一方面，費城費城人隊在延長賽中險勝亞特蘭大勇士隊，將系列賽扳成：1平手，雙方將於明（2）日展開一戰定生死的第3戰。《NOWNEWS》也為讀者整理相關資訊、戰況提供參考。教士隊今日在主場以4：1擊敗芝加哥小熊隊，系列賽2連勝順利晉級。小熊隊在例行賽狂敲全聯盟最多的850分與220發全壘打，這條引以為傲的強力打線卻在季後賽徹底熄火，兩場比賽總計僅擠出1分。擔任先發第4棒右外野手的日籍好手鈴木誠也，在4局上敲出右外野安打，隨後靠著隊友霍納（Nico Hoerner）的適時安打跑回全隊唯一一分。然而，他在8局上1出局一壘有人的關鍵時刻擊出雙殺打，未能幫助球隊延續攻勢。此外，達成「40轟40盜」並被視為年度MVP熱門人選的小熊開路先鋒皮特·克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong，簡稱PCA），以及第2棒的布萊格曼（Alex Bregman）皆連續兩場比賽繳白卷，成為球隊進攻端的致命傷。小熊投手群同樣無法有效壓制對手。先發投手高斯曼（Kevin Gausman）在2局下被波賈茲（Xander Bogaerts）敲出安打失掉2分，4局下接替投球的帕倫西亞（Daniel Palencia）又遭到代打的席茲（Gavin Sheets）轟出2分砲，最終無力回天。而日籍強投今永昇太雖然連續兩場在牛棚待命，但最終未能獲得登板機會，賽季遺憾提前結束。其他賽事方面，白襪隊以7：3擊退休士頓太空人，洋基隊則以9：2大勝波士頓紅襪，兩隊同樣以2勝0敗的完美戰績晉級分區系列賽。今日戰況最為膠著的費城人與勇士之戰，費城人靠著延長賽第10局的關鍵發揮，以4：3氣走勇士，成功在客場續命。兩隊的終極生死戰將於明（2）日火熱開打，爭奪最後一張分區系列賽門票。