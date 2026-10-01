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台股今（1）日開高走高，終場上漲413.36點，收在48353.49點，漲0.86%，成交量8374.31億元，其中台積電尾盤灌入4219張買單，收盤衝上2510元，漲幅1.21%，也追平史上收盤最高價紀錄，而被動元件族群也回神，國巨*、華新科、華容都攻上漲停，國巨*更站上602元。台股今日開盤上漲21.85點，以47961.98點開出，在電子權值股台積電領軍之下，台股隨後站上48000點，即便盤中一度翻黑，跌回47893.42點，但很快又衝上去，終場更收在當日最高點48353.49點，上漲413.36點，漲幅0.86%。就類股表現來看，電子通路、通信網路類股漲幅都超過2%，半導體、電子零組件、電腦週邊設備、光電及綠能環保類股漲幅也有1%以上，而被動元件族群也回神，包括國巨*、華新科、華容也都攻上漲停，禾伸堂也漲逾7%，立隆電、凱美也有5%以上漲幅。在個股表現部分，台積電收盤漲30元，漲幅1.21%，站上2510元，追平史上收盤最高價，聯電漲勢更猛收在161.5元，漲4.53%，景碩也有4.12%漲幅來到1010元，欣興漲逾3%，宏鋐漲逾2%，而聯發科、日月光、力成也有1%以上漲幅，鴻海也漲近1%，收254元。不過，今日傳產及金融類股表現疲弱，傳產的油電燃氣股跌2.89%，塑膠、水泥、玻璃陶瓷、造紙、化學生技醫療股也都跌超過1%。金融股同樣虛弱，跌0.27%，金控股除玉山金及第一金上漲之外，其餘都收黑，尤其擬現增逾200億元的開發金更跌超過5%，股價下探36.9元。