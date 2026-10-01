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雙十國慶倒數計時，前主席朱立倫時代都有舉辦的國民黨國慶酒會，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，今年確定不辦。黨務人士解釋，由於選舉關係，將採不同往年形式進行。黨務人士說，今年由於選舉關係，國慶日前後與各國駐台使節交流活動，將採不同往年方式進行，相關安排將適時對外說明。國民黨國慶酒會是前主席朱立倫上任後，自2022年開始每年都在國慶日前後舉辦，不僅宴請海外僑胞、駐台外媒，同時也邀請各國駐台使節，美國在台協會主席谷立言2024也曾參加，去年則由於適逢國民黨主席選舉，改為9月初舉辦抗戰勝利八十週年紀念晚會。過去國民黨國慶酒會都是由國際部操辦，但黨務人士表示，今年為止沒有聽到國際部要辦，甚至不少海外僑胞也向黨內反映，「今年怎麼沒有要辦國慶酒會？」藍委張嘉郡表示，國民黨還是要掌握國際論述的主導權，晚會只是一個形式，如果忙不過來沒辦法辦晚會的話，還是希望可以有其他對國際發展的管道跟努力，避免國際對國民黨要產生誤解這樣。藍委徐巧芯說，黨中央可能人手不足，但相較於國慶酒會，她覺得選舉將近，希望黨中央能多針對議題攻防召開記者會，對縣市長參選人可能更重要。藍委李彥秀也緩頰，鄭麗文上任後，與各國駐台使節以及僑胞的聯繫非常頻繁，包括今年4月就邀請50位外國駐台使節與代表，在中央黨部舉行閉門茶敘，分享國民黨在國際、兩岸以及民生政策的主張，駐外使節也經常不公開拜會鄭麗文，瞭解國民黨的立場與朝野局勢。