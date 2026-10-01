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吳子嘉：為什麼民進黨那麼多招都有效？

「有箭沒有弓」 批國民黨一直停在抱怨

籲國民黨提出國際、民生主軸

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期夜市掃街掀起「洋流」話題後，於昨（30）宣布啟動「台北大洋流計畫」，預告將搭乘「洋流號」走遍台北6大選區，結合車掃、市政開講及數位互動，並針對不同區域提出分區政見。對此，媒體人吳子嘉認為，他有一套「破解洋流」的方法可以提供給台北市長蔣萬安，但真正問題並不是民進黨招數太多，而是「國民黨的選舉裡面沒有主軸」，缺乏中心思想，才會讓一根甘蔗、一個香蕉等事件都足以牽動選情。針對近來蔚為話題的洋流，吳子嘉昨在《董事長開講》談到「洋流的破解之道」，希望幫蔣萬安把洋流破掉。他並直言，「為什麼民進黨他們那麼多招數會有效？」中間最大的問題其實是，國民黨缺了一個很重要的東西，也就是「中心思想」。吳子嘉認為，「國民黨的選舉裡面沒有主軸」，因此一根甘蔗、一個香蕉，就可以讓整個選戰被帶著走。吳子嘉接著表示，國民黨現在之所以容易受到攻擊，就是因為整個選戰已經「空洞化」。他並以「弓與箭」形容，認為國民黨現在一直停留在抱怨，有人說「有箭沒有弓」，也有人強調自己遭到抹黑、容錯值很低。吳子嘉認為，問題就在於藍營談了很多形容詞，形容自己目前「悲慘的命運」，卻始終沒有告訴大家，真正的主軸要如何解決？就算是立法院長韓國瑜談了很多提醒，也沒有提出真正的解決方法；現在國民黨內部也是如此，大家不斷描述問題，卻沒有人拿出一套完整方案。吳子嘉最後表示，簡單來說，國民黨現在最需要的不是繼續回應一個又一個事件，而是提出一套完整的選戰主軸。國民黨應該告訴選民，面對國際局勢、民生問題，以及2026年之後的生活，要提出什麼具體辦法，讓人民相信未來能夠改善生活，這才是破解「洋流」真正需要處理的問題。