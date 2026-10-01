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杜拜航空（flydubai）一架飛往以色列的客機日前發生駕駛艙喋血事件。印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）在飛行途中遭刺成重傷，仍不顧滿身是血，奮力打開駕駛艙門，讓眾人得以制伏副機師，拯救全機174人。他的身分曝光後，不僅被各界封為「英雄」，從紡織工程半路出家成為機長的經歷也隨之公開。據路透、NDTV報導，這架載有174人的客機於9月30日被迫轉降沙烏地阿拉伯塔布克（Tabuk）。當時副機師在半空中刺傷馬查爾，企圖讓飛機墜毀。馬查爾倒在駕駛艙地板上、滿身是血，仍設法啟動開關打開艙門，讓機上乘客與機組人員得以衝入制伏副機師，並在2名恰好以乘客身分搭機的杜拜航空機師協助下，順利將客機降落。第一批衝向駕駛艙的人當中，有一名牙醫蕭塔（Musaev Shota），他也是第一個替馬查爾急救的人。蕭塔說：「我沒有猶豫。我一看到情況不對勁，馬上就衝過去了。」蕭塔描述，馬查爾頭部、手部都在出血，身上全是刀傷，「他的情況很嚴重，或許還不到命危的程度，但因為失血過多，狀況真的很不樂觀」。所幸他設法止住了血，讓馬查爾情況趨於穩定，直到快降落前不久才略有惡化。飛機降落後，由沙烏地阿拉伯醫療團隊接手治療，蕭塔事後得知機長已脫離險境，目前仍在醫療機構休養。事件震驚國際，印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文盛讚：「馬查爾機長是個英雄！在面對極度危險且身受重傷的情況下，他依然展現出無比的勇氣與堅定不移決心，保護其他人的生命。」以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也讚揚他是「真正的英雄」。馬查爾來自印度孟買，背景出乎外界意料。根據2025年的一段訪問，他與許多飛行員不同，航空並非童年夢想，「它是在我人生很後期的階段才出現的」。他畢業後原本報名紡織工程課程，準備接手家族的紡織事業，隨後前往孟買的韋林卡管理學院（Welingkar Institute of Management）攻讀管理學。直到19歲那年，他在一場航空研討會上首次接觸飛行，從此深深著迷。下定決心後，馬查爾前往紐西蘭受訓，接著加入印度商業航空公司香料航空（SpiceJet），一路晉升為負責指導年輕機師的航線訓練機長。他在香料航空服務11年，2022年轉戰杜拜航空，至今已4年。身為經驗豐富的波音737機長，他在約15年的職涯中累積近9750小時飛行時數。回顧職涯，他曾因醫療緊急情況轉降，也曾因看似微小的技術問題延遲起飛，但他強調：「延誤對我來說不是問題。只要你們能平平安安地走出飛機，這就是我想要的。」